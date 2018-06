Pensioni | Boeri | “calo immigrati problema serio” Salvini replica presidente Inps “ma

Pensioni : Salvini a Boeri - riduzione flussi migratori preoccupante? ma basta! : Roma, 29 giu. (AdnKronos) – “Secondo Boeri, presidente dell’Inps, la “riduzione dei flussi migratori” è preoccupante, perché sono gli immigrati a pagare le Pensioni degli italiani”¦..E la legge Fornero non si tocca. Ma basta!!!”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno, Matto Salvini commentando le dichiarazioni del presidente dell’Inps, Tito Boeri. L'articolo Pensioni: Salvini a Boeri, ...

Pensioni - Salvini contro Boeri : “Riduzione degli immigrati preoccupante perché mancheranno contributi? Ma basta” : Giusto giovedì l’Ufficio parlamentare di bilancio lo ha ricordato con un report ad hoc: un calo degli arrivi di migranti comporta problemi per i conti italiani, perché gli immigrati che lavorano e pagano i contributi ci aiutano a pagare le Pensioni. Ora che a ripeterlo è il presidente dell’Inps Tito Boeri, arriva l’altolà del ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Secondo Boeri, presidente dell’Inps, la ...

Boeri (Inps) : Pensioni a rischio senza gli immigrati : Sul tema immigrati interviene oggi, per quel che è di sua competenza, il presidente dell’Inps Tito Boeri che avverte la politica: ridurre drasticamente i flussi migratori è un problema "serissimo" per il sistema previdenziale italiano. Intervenuto al Festival del Lavoro a Milano Boeri stamattina ha spiegato che "gli scenari più preoccupanti per quanto riguarda la nostra spesa pensionistica futura sono quelli che prevedono una forte riduzione ...

Migranti e Pensioni - Salvini avverte Boeri : 'Ora basta' : L'intervento sulle pensioni d'oro è auspicabile 'nel momento in cui c'è un debito pubblico molto alto - ha aggiunto - e si vuole abbassare la pressione fiscale sul lavoro per rilanciare l'economia'.

Pensioni d’oro - l’economista Brambilla : “Boeri sia prudente. Toccare le regole del gioco è molto preoccupante” : “Al presidente dell’Inps chiedo sempre molta prudenza nel calcolare i conti altrui. Fossi in lui e in alcuni politici avrei molta prudenza nell’andare a Toccare le Pensioni d’oro. Toccare le regole in gioco è molto preoccupante. Evitiamo il conto contributivo“. Queste le parole dell’economista Alberto Brambilla, presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, in materia di Pensioni, presente al ...

Pensioni - Boeri : "Calo migranti problema serissimo" : Un azzeramento dei flussi migratori è un problema "serissimo" per il sistema Pensionistico italiano. "Avere più immigrati regolari ci permetterebbe fin da subito di avere dei significativi flussi ...

Pensioni - Boeri : bene ridurre quelle d'oro sopra i 5mila euro : Milano, 29 giu. , askanews, 'A mio giudizio non esistono Pensioni d'oro, d'argento o di bronzo, ma Pensioni pagate dai contributi e Pensioni non pagate dai contributi. Va documentata la deviazione ...

Pensioni : Boeri - riduzione immigrati problema serissimo : 'Gli scenari più preoccupanti per la spesa Pensionistica prevedono una forte riduzione dei flussi migratori che è già in atto' avverte il presidente Inps, Tito Boeri. 'Il sistema Pensionistico non è ...

Riforma Pensioni 2018 - Quota 100/ Addio di Boeri all'Inps? Salvini studia la mossa (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie: si partirà con l'Addio di Boeri all'Inps? Salvini studia la mossa. Ma ci sono altre incognite: Quota 100, chi ci guadagna e chi ci perde(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 05:56:00 GMT)