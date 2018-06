Pelle perfetta in vacanza | i rimedi anti jet lag

dilei

(Di venerdì 29 giugno 2018) Finalmente sono arrivate le tanto desiderate vacanze: la valigia è pronta e l’eccitazione è a mille. L’unica nota negativa è il jet leg, quel senso di stanchezza e debolezza che si manifesta a causa del cambiamento del fuso orario, dopo ore di viaggio. A soffrire del jet let è anche la tuache, come il resto del corpo, segue dei ritmi specifici. Il nostro corpo è regolato da orologi interni che sono si programmati geneticamente, ma sono anche regolati da segnali esterni. Uno di questi segnali è l’alternanza luce-buio, che aiuta il corpo a capire se è giorno o notte e a reagire di conseguenza: durante il giorno ladeve difendersi da varie aggressioni esterne, di notte, invece, il corpo si rilassa e impiega le sue energie a riparare gli eventuali danni subiti e a rigenerarsi. In casi di lunghi viaggi, quando la nostra routine viene scombussolata, lanon ...