Blastingnews

: PCI a congresso: 'Il capitalismo è in crisi, oggi più che mai serve il socialismo' - marcosgen : PCI a congresso: 'Il capitalismo è in crisi, oggi più che mai serve il socialismo' - mauribechini : Fra pochi giorni il 1° congresso del @ilPCI. Qui un breve riepilogo sul dibattito in corso al suo interno e sui rap… - mauribechini : Verso il congresso nazionale del @ilPCI In questo mio articolo un breve riepilogo sul dibattito in corso al suo int… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) SI svolgera' dal 6 all'8 luglio a Orvieto il 1°nazionale del Partito Comunista Italiano, soggetto politico nato nell'estate di due anni fa e che ambiziosamente da allora porta il nome della storica formazione di Togliatti e Berlinguer, scioltasi nel 1991. Il nuovo PCI ha come segretario Mauro Alboresi e in queste ultime settimane, nei vari territori locali, ha svolto numerose assemblee nelle quali è stato discusso il documento congressuale che sara' poi portato in approvazione nella tre giorni umbra di inizio luglio. A differenza di altri partiti, specie della sinistra, in cui nei congressi ci sono delle mozioni contrapposte sulla linea Politica, infatti il PCI VIDEO ha un unico documento politico, formato da 14 tesi e dal programma. Ildel PCI, dall'attualita' del socialismo ai rapporti con Potere al Popolo Varie tesi congressuali del PCI si soffermano ...