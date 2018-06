“Pazzesca” La mossa di Ilary Blasi | succederà tutto a Balalaika Scintille assicurate

caffeinamagazine

: Al di là delle sentenze e dei ricorsi, diciamolo una volta per tutte: il Fair Play Finanziario è una cagata pazzesc… - intenditore11 : Al di là delle sentenze e dei ricorsi, diciamolo una volta per tutte: il Fair Play Finanziario è una cagata pazzesc… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Un amore smisurato per il cinema, una presenza scenica che buca lo schermo e un solo obiettivo: sollevare gli ascolti della trasmissione, che fino ad ora non hanno soddisfatto né il Biscione né la conduttrice. Gaëlle Verthuy, 24 anni, valdostana, doppia nazionalità italiana e francese, è stata chiamata dopo aver inviato un provino per rappresentare la Francia negli studi di Milano della trasmissioneed è l’asso nella manica della conduttrice. Con il suo carisma, infatti, la giovane è riuscita a entrare nel cuore dei telespettatori e dei due conduttori della trasmissione che segue i Mondiali 2018 della Russia. Dopo aver inviato un video provino la giovane valdostana è stata infatti chiamata a rappresentare la Francia negli studi di Milano della trasmissione che, dopo aver lasciato spazio a Tiki Taka, tornerà in onda dal 30 giugno per altre ...