Paura per Micaela Biancofiore - in tre la aggrediscono per rubarle la cagnolina : É la seconda volta in meno di due mesi. La deputata forzista Micaela Biancofiore è stata aggredita a Roma. E' successo in via Veneto dove è stata circuita da tre uomini che pare volessero strapparle l'...

Moto3 – Paura ad Assen : terribile caduta per Jorge Martin - lo spagnolo portato via in barella : Che spavento ad Assen con la terribile caduta di Jorge Martin nelle Fp2 del Gp d’Olanda Grande spavento in pista oggi, ad Assen, durante la seconda sessione di prove libere di Moto3 del Gp d’Olanda. Jorge Martin è stato protagonista di un terribile highside che ha visto necessario l’intervento dei soccorsi. Fermo in terra, lo spagnolo, è stato portato via dalla pista in barella, per poi essere trasportato in autoambulanza ...

Censis - reati in calo del 10% nel 2017. Resta però alta la Paura : Censis, reati in calo del 10% nel 2017. Resta però alta la paura In dieci anni dimezzati gli omicidi: anche rapine e furti sono notevolmente diminuiti. Continua però a essere alta la percezione di insicurezza tra gli italiani: il 31,9% delle famiglie si sente a rischio, soprattutto quelle residenti nelle aree ...

Atterraggio di emergenza a Venezia - Paura per un pneumatico malfunzionante : Momenti di paura stamani all'aeroporto Marco Polo di Venezia dove un aereo con 150 persone a bordo è stato costretto alle 8.23 a un Atterraggio di emergenza. Un'anomalia a un carrello è stata ...

Ansia in aereo? Vale anche per il personale di bordo : 1 su 6 ha Paura di volare : Essere un po’ nervosi in aereo è del tutto normale; non si vola ogni giorno e anche gli amanti dei viaggi e gli habitué dell’aria di solito provano un minimo di tensione durante le fasi di decollo o atterraggio, ancora di più quando c’è turbolenza. Ci sono poi molte persone realmente terrorizzate soltanto all’idea di salire su un aereo, e altre che ne farebbero volentieri a meno se non dovessero prenderlo per necessità. Non è così normale, ...

Calano i reati ma cresce la Paura : sì alla "pistola facile" per 4 italiani su 10 : cresce in Italia, secondo il Censis, la voglia di sicurezza "fai da te". Il 39% degli italiani è infatti favorevole all’introduzione di criteri meno rigidi per il

Mondiali - che Paura per Maradona! Malore in tribuna - portato in infermeria : Fa il giro del mondo il video del Malore di Diego Maradona durante Argentina-Nigeria, ma secondo i media argentini El Pibe ha sofferto uno sbalzo di pressione che non gli ha impedito di continuare a seguire la ...

Mondiali - che Paura per Maradona! Malore in tribuna - portato in infermeria : Fa il giro del mondo il video del malore di Diego Maradona durante Argentina-Nigeria, ma secondo i media argentini El Pibe ha sofferto uno sbalzo di pressione che non gli ha impedito di...

Nigeria-Argentina - malore per Maradona : Paura in tribuna [VIDEO] : malore Maradona – Si è disputata la gara valida per l’ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali in Russia, successo dell’Argentina contro la Nigeria. Brividi per l’Albiceleste che passa in vantaggio con un gran gol di Messi, poi il pareggio su calcio di rigore prima della rete qualificazione di Rojo. Maradona scatenato, dito medio dopo il gol e malore in tribuna, qualche momento di paura ma per fortuna niente di ...

Paura per Jack Depp - il figlio di Johnny e Vanessa : La notizia ha lasciato sconvolti i fan di Vanessa Paradis, che l’attendevano per l’avant prèmiere del film Un couteau dans le couer, al cinema MK2 Quai de Seine, a Parigi. Il pubblico delle grandi occasioni del cinema, ha ascoltato sgomento, le parole del regista Yon Gonzales. «Devo darvi una bruttissima notizia», ha detto con la voce rotta dall’emozione. «Sfortunatamente Vanessa non potrà essere con noi questa sera. Ha dovuto assentarsi a causa ...

Tour de France 2018 : i favoriti. Da Froome a Nibali passando per Quintana e Bardet - una lista da far Paura : Mai come quest’anno c’è attesa per quanto riguarda il Tour de France. La Grande Boucle, che prenderà il via il prossimo 7 luglio, presenta una startlist da far paura: ai nastri di partenza tutti i più forti ciclisti del panorama internazionale. A giocarsi la Maglia Gialla, partendo così favoriti per il trionfo verso la passerella finale di Parigi c’è schierato un quartetto. Andiamo a presentare nel dettaglio il poker dei più ...

Febbre e rush cutaneo - Paura per la nuova malattia trasmessa da una zanzara : Malaria, Zika, Febbre del Nilo e ora anche Keystone. Un nuovo patogeno, che gli scienziati ritenevano in grado di infettare soltanto tre specie animali, sembra esser riuscito a colpire un essere umano.

Paura di volare? 6 consigli per superarla : Mare o montagna: meglio però se non bisogna prendere l’aereo. La Paura di volare colpisce infatti sempre più persone per le cause più diverse: dal timore di perdere il controllo, all’angoscia di attentati terroristici, i nuovi mezzi di trasporto prediletti sono treno, auto e nave. E’ quanto emerge da un sondaggio realizzato da Eurodap (Associazione europea disturbi da attacchi di panico), a cui hanno risposto 568 persone di ...

Spari vicino a comizio per i ballottaggi - Paura nel Napoletano - : accaduto a Qualiano a circa 200 metri da piazza Rosselli, dove era in corso un incontro elettorale in vista del voto di domenica. Due persone in moto e col volto coperto dai caschi hanno esploso ...