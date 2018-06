Pattinaggio di figura | Grand Prix 2018-19 | l’elenco completo degli azzurri partecipanti

sportfair

(Di venerdì 29 giugno 2018) L’Isu ha stabilito l’elencodeiai sei appuntamenti del circuito internazionale della prossima stagione L’Isu ha stabilito, una volta risolta e ufficializzata la sostituzione della Cup of China con la tappa europea di Helsinki, in Finlandia, l’elencodeiai sei appuntamenti didella prossima stagione didi-19. Presente ovviamente anche l’Italia, che potrà contare ancora sulla sua stella più luminosa, Carolina Kostner, che prenderà parte proprio al week-end di Helsinki oltre che agli Internationaux de France. Assenti, rispetto allo scorso anno, Cappellini-Lanotte nella danza e Marchei-Hotarek tra le coppie di artistico: sei i primi non hanno ancora sciolto le riserve sul proprio futuro, i secondi hanno annunciato che non parteciperanno al circuito internazionale ma ...