Passa col rosso e rompe il naso a un vigile | pensionato patteggia

Valentino Rossi o Barbara d’Urso - a chi dareste un Passaggio in auto? La classifica di coloro che non rimarrebbero a piedi : E voi a quali Vip dareste un passaggio? Tra i favoriti Valentino Rossi, tra gli snobbati Fabrizio Corona: ecco le classifiche Da uno strano sondaggio emergono le preferenze degli italiani verso i Vip del mondo dello sport e dello spettacolo a cui gli automobilisti avrebbero il piacere di concedere un passaggio. Tanti sono i personaggi celebri che non rimarrebbero a piedi in tale occasione, ma anche tanti sono coloro che, al contrario, ...

SorPassa in Vespa e si schianta contro un camion : Stefano muore sul colpo a 43 anni : Ha superato le auto ed è stato investito da un camion. Così è morto Stefano Tinello, 43enne di Conselve nel Padovano. Inutili i soccorsi, l'uomo è deceduto praticamente sul colpo.Continua a leggere

L'economia circolare Passa anche dal riutilizzo : A parte alcune lodevoli iniziative per i mercatini e i negozi dell'usato, il tema del riutilizzo, specie dal punto di vista normativo, è parecchio sottovalutato in Italia. Per ridurre il prelievo di risorse e la produzione di rifiuti, L'economia circolare richiede di potenziare il riutilizzo sia dei prodotti, sia, previa preparazione per il riutilizzo, dei rifiuti riutilizzabili.La nuova Direttiva quadro sui rifiuti, appena approvata nel ...

India - piccolo aereo precipita a Mumbai : 5 morti - anche un Passante tra le vittime (VIDEO) : Un aereo dalle piccole dimensioni è precipitato a Mumbai nella mattinata di oggi 28 giugno mentre si trovava in fase di atterraggio. Il fatto è avvenuto appena sopra il centro abitato di Mumbai, causando diversi morti. Attualmente si parla di 5 decessi, che comprenderebbero due piloti e i due passeggeri che si trovavano sopra il mezzo. Il quinto malcapitato pare sia un passante che stava camminando a terra quando l'aereo è precipitato, ...

Mondiali Russia 2018 - Colombia vince 1-0 : è agli ottavi. Beffa per il Senegal : Passa il Giappone grazie ai cartellini : Fuori per colpa dei cartellini gialli: così il Senegal saluta i Mondiali di Russia 2018. Un gol di testa di Yerry Mina basta alla Colombia per battere la Nazionale africana e guadagnarsi la qualificazione da prima del girone H, complice la vittoria della Polonia sul Giappone. La squadra di Nishino chiude con gli stessi punti (4) e la stessa differenza reti del Senegal, ma passa il turno da seconda grazie al minor numero di cartellini, due in ...

India - piccolo aereo precipita a Mumbai : 5 morti - tra le vittime anche un Passante : Sarebbe di cinque morti il bilancio di un incidente aereo in cui è rimasto coinvolto a Mumbai, capitale dello Stato centrale Indiano di Maharashtra, un piccolo velivolo caduto sul quartiere...

Mumbai - Aereo precipita e colpisce un Passante : 5 morti - uno carbonizzato in strada Video : Sarebbe di cinque morti il bilancio di un incidente Aereo in cui è rimasto coinvolto a Mumbai, capitale dello Stato centrale indiano di Maharashtra, un piccolo velivolo caduto sul quartiere...

Mondiali Russia 2018 - la Colombia Passa se… la situazione del girone H : Mondiali Russia 2018, la Colombia passa se… vediamo tutte le combinazioni per il passaggio del turno della squadra di Cuadrado Mondiali Russia 2018, la Colombia passa se… ecco tutte le combinazioni del girone H. Un gruppo molto intricato, con la Polonia già fuori dai giochi per il passaggio del turno agli ottavi di finale. Le altre tre squadre però lotteranno sino all’ultimo per un posto al prossimo turno. Giappone e Senegal si ...

Mondiali Russia 2018 : Messico-Svezia 0-3. Scandinavi primi - Passa anche El Tricolor : Emozioni uniche, finale palpitante, una squadra che ha ribaltato tutti gli scenari, l’altra che era con la testa a chilometri e chilometri di distanza dal campo. Si chiude con un clamoroso colpo di scena il Girone F del Mondiale di calcio di Russia 2018: all’Ekaterinburg Arena la Svezia batte 3-0 il Messico e si prende, a quota 6 punti, la prima piazza nel raggruppamento. passa anche El Tricolor: con la testa e le orecchie verso ...

Mondiali 2018 - l’Argentina Passa il turno. Ma lo spettacolo è sugli spalti : Maradona dalla lode a Dio al malore : “Sono convinto che finalmente vedremo giocare l’Argentina da Argentina”. Diego Armando Maradona aveva previsto la vittoria dell’Albiceleste contro la Nigeria, con il relativo passaggio di turno. Ma mentre Messi e compagni se la giocavano in campo, in tribuna l’ex pibe de oro dava spettacolo tra invocazioni all’altissimo, preghiere e gesti scaramantici. Alla fine la gioia è stata troppa e Maradona ha avuto un collasso che ...

Geoff Mulgan : “Il futuro Passa dalla creazione di un’intelligenza collettiva” : Geoff Mulgan (foto: Jeremy Sutton-Hibbert/Getty Images) C’è chi immagina un futuro dove uomini e macchine saranno in competizione per la supremazia e chi, come Geoff Mulgan, crede invece che l’unica via sia una sinergia virtuosa, che esalti cervello umano e tecnologia. La connessione tra persone e macchine permetterà inoltre l’avanzamento dell’intelligenza collettiva, l’ambito su cui si concentra l’attenzione ...

Mondiali 2018 - orgoglio Iran e Marocco : che spettacolo le rivelazioni che hanno costretto Spagna e Portogallo agli straordinari per Passare il turno : Dovevano essere le vittime predestinate di un girone impossibile, invece Iran e Marocco escono dal Mondiale di Russia 2018 a testa alta dopo tre partita all’altezza della situazione, con prestazioni di livello in cui hanno sempre giocato alla pari delle big iberiche. Un’eliminazione che non fa male, per com’è arrivata e per l’orgoglio nazionale che ha trasmesso ai loro Paesi. Fuori con grande dignità, e con tanti applausi ...