Parma | ancora un colpo piazzato da Faggiano | visite mediche per Biabiany

Parma in Serie A : Lucarelli ancora stenta a crederci! : Parma promosso in Serie A al termine di una cavalcata clamorosa, culminata con un’ultima giornata al cardiopalmo nel testa a testa col Frosinone “C’e’ stato un grande senso di appartenenza da parte della città e dei giocatori e abbiamo intrapreso un percorso davvero importante, perché anche nei sogni più belli non potevamo pensare di tornare in A in tre anni. Se me l’avessero detto non ci avrei creduto. Avevo paura, ...