L'avrà diritto a 3in più aleuropeo. Lo ha stabilito il Consiglio europeo, rivedendo la composizione delalla luce della Brexit. Attualmente il Regno Unito dispone di 73 membri e la nuova Camera europea passerà da 751a 705 membri. La Francia e la Spagna avranno diritto a 5in più, 3 l'Olanda e 2 l'Irlanda. Uno in più per Svezia, Austria, Danimarca,Finlandia, Slovacchia, Croazia, Estonia, Polonia e Romania. Nessuno in più alla Germania, che dispone già della compagine più ampia.(Di venerdì 29 giugno 2018)