Paradosso Mondiale | giochi meglio ma avrai meno posti in lista

(Di venerdì 29 giugno 2018) Il confine invisibile di questoè tra l'Europa e il Sud America, e poi tutti gli altri. Direte: non c'e nulla di nuovo, è sempre andata cosi. È vero, ma stavolta è peggio. Nel 2014 in Brasile, cinque squadre tra africane, asiatiche e nord americane si sono qualificate agli ottavi di finale: Messico, Costa Rica, Stati Uniti, Algeria e Nigeria.Stavolta, sono solo due: il "solito" Messico, che da qualche tempo si è affacciato nell'alta borghesia del, e poi il Giappone, che certo non è una sorpresa. Tutto il resto: zero, o quasi.Ilin Russia verrà archiviato come il Caporetto delle squadre africane: tutte fuori al primo turno. Non succedeva dal 1982. Un verdetto inatteso, se si pensa al numero di calciatori africani che giocano nei grandi club europei.Ilin Russia, finora, ha sancito il dominio dell'Europa ...