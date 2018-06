: #PapaFrancesco ai nuovi #cardinali: ai piedi degli #altri per #servire Cristo - Vatican News - vaticannews_it : #PapaFrancesco ai nuovi #cardinali: ai piedi degli #altri per #servire Cristo - Vatican News - repubblica : Papa Francesco e 14 nuovi cardinali in visita da Ratzinger. Il monito: 'Attenti agli intrighi di palazzo' [news agg… - MediasetTgcom24 : Il Papa ai nuovi cardinali: 'No a gelosie e intrighi di palazzo' #papa -

"Andare ingli angoli della vita per raggiungere, anche se questo costasse il 'buon nome', le comodità, la posizione... il martirio". E' la raccomandazione pronunciata daFrancesco nella Messa in Piazza San Pietro per la solennità dei santi Pietro e Paolo, cui partecipano anche i 14creati nel concistoro di ieri. Bergoglio ha benedetto i "palli", le stole di lana segno della comunione con la sede apostolica destinate agli arcivescovi metropoliti nominati nell'anno.(Di venerdì 29 giugno 2018)