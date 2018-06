Paola Perego torna con La Talpa dopo Non disturbare?

Paola Perego conduce su Raiuno «Non disturbare» - : Dopo la prima puntata, che ha visto protagoniste Simona Ventura e Carolyn Smith, la conduttrice incontrerà altre dieci donne , due per ogni appuntamento, appartenenti al mondo della televisione, ...

La Talpa 4 potrebbe ritornare in tv con Paola Perego sui canali Discovery (RUMORS) : La Talpa potrebbe ritornare in onda in televisione. È questa la notizia che circola in rete e sui social dopo che la storica conduttrice del reality game, Paola Perego, ha postato su Instagram un messaggio sibillino in cui chiede ai suoi tantissimi follower se siano d'accordo nel rivedere in onda questa trasmissione, di cui sono state realizzate solo tre stagioni (ma tutte di grandissimo successo). Numerosi sono stati i commenti favorevoli al ...

Paola Perego - e se tornasse «La Talpa»? : «In tantissimi mi avete chiesto se ci sarà una nuova edizione de La Talpa. In quanti di voi la vorrebbero?». A porre la domanda è Paola Perego che, in un post sul suo profilo Instagram, ipotizza il ritorno de La Talpa, il reality show di Raidue, il gioco che permette a un vip di tramare alle spalle dei compagni e di prendersi parte del bottino. Un programma fermo dal 2008 e che, sull’onda del ritrovato successo di vecchie glorie come ...

Non disturbare - anticipazioni puntata del 2 luglio : le ospiti di Paola Perego : Non disturbare, anticipazioni 2 luglio: ospiti Nel secondo appuntamento di Non disturbare, in onda lunedì 2 luglio alle 23.40 su Rai1, la conduttrice Paola Perego entrerà anche stavolta nelle stanze di un albergo per ascoltare i pensieri, le confessioni e i bilanci di altre due donne straordinarie. Decisamente positivo, in termini di ascolti Tv, l’esordio del nuovo format di Stand By Me. In termini di share la puntata di esordio (che ha ...

Paola Perego commenta il successo di Non disturbare : Non disturbare: Paola Perego parla del debutto del suo programma Poco fa Ingrid Muccitelli ha intervistato a La Vita in diretta Estate la popolare conduttrice Paola Perego. Quest’ultima è stata invitata nel noto programma quotidiano di Rai Uno dopo l’incredibile successo ottenuto con la prima puntata di Non disturbare andata in onda Lunedì scorso. Per i pochi che non lo sapessero, Paola Perego ogni puntata intervisterà due donne del ...

Paola Perego non sono raccomandata : Paola Perego dopo la brutta avventura del suo ultimo programma, ha trovato una grande forza che le ha permesso di vedere il lavoro con più distacco. «Mi piace quello che faccio e adesso scelgo le cose che mi divertono. Non mi interessa se si tratta o no della prima serata. Preferisco programmi che mi intrigano. Non inseguo gli ascolti. Dopo 36 anni che faccio questo lavoro non ho più nulla da dimostrare». E così è stato. Il nuovo format “Non ...

Quello che le donne dicono - ma solo a Paola Perego. «Raccomandata? Non ho mai fatto Sanremo nonostante mio marito» : L'aveva detto. La vicenda della chiusura del suo programma del sabato di Raiuno è stato un dramma, ma dopo tanto dolore Paola Perego ha trovato una grande forza che le ha permesso di vedere il lavoro ...

Simona Ventura da Paola Perego : «Ho abortito a 19 anni - è una ferita ancora aperta» : Dopo il successo di Superbrain, Paola Perego torna in seconda serata su Rai 1 con 'Non disturbare' . La puntata di esordio, andata in onda ieri, è stata molto apprezzata dal pubblico ed ha avuto come ...

Naike Rivelli a “Non Disturbare” di Paola Perego rivela : “Bermudez non è mio padre” : Naike Rivelli, ospite di “Non Disturbare” il nuovo programma di interviste di Paola Perego, ha raccontato una scoperta davvero importante per la sua vita. Uno scoop che la figlia di Ornella Muti ha voluto condividere con la Perego e il pubblico di Rai 1 (e non solo). Ecco di cosa si tratta.-- Una confessione choc quella rilasciata da Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, ai microfoni di Paola Perego. La figlia d’arte ha rivelato di aver ...

“Terrore allo stato puro…”. Sempre grintosa e combattiva e poi ecco la Paola Perego che non ti aspetti. Una confessione su quei giorni difficili davvero inaspettata : È partita la nuova avventura di Paola Perego. “Non disturbare”, il programma in onda nella seconda serata di Rai 1, ha vissuto il suo esordio. A inaugurare la prima puntata due ospiti di eccezione. Due signore della televisione: Simona Ventura e Carolyn Smith. Un viaggio a cuore aperto nelle vite professionali delle due star tra le gioie e i dolori, le luci e le ombre, le risate e le lacrime. La Ventura, che è pronta a tornare in tv con un nuovo ...

«Non disturbare» : Paola Perego - fra calore e intimità : Quanti segreti nasconde una stanza d’albergo? È questa la domanda a cui Paola Perego cerca di rispondere in Non disturbare, programma di interviste intime e sincere, cuore pulsante fra moquette damascate e lettoni alla francese. Un nuovo prodotto che cerca di scavare l’animo delle donne di spettacolo in una location inedita: la stanza d’albergo, senza il pubblico che applaude, senza i tempi della diretta da rispettare. Una ...

Carolyn Smith confessa a Paola Perego : “Ho pensato di non farcela” : Carolyn Smith a Non disturbare racconta alla Perego del cancro “Lei combatte con il sorriso, lei combatte danzando”, sono state queste le parole pronunciate da Paola Perego per presentare Carolyn Smith a Non disturbare. La conduttrice ha intervistato in una camera d’albergo la giudice di Ballando con le stelle, la quale ha parlato della sua malattia. Danzatrice e coreografa, la Smith ha raccontato che una sera il suo ...