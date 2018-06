Panos Panay allude con una foto al futuro Surface Andromeda?

surface-phone

: RT @WindowsBlogIta: #PanosPanay continua a fare allusioni ad #Andromeda? - Franc_Scorda : RT @WindowsBlogIta: #PanosPanay continua a fare allusioni ad #Andromeda? - FPSREPORTER : Panos Panay continua a fare allusioni ad Andromeda? - WindowsBlogIta : #PanosPanay continua a fare allusioni ad #Andromeda? -

(Di venerdì 29 giugno 2018)si appresta a diventare il dispositivo mobile d’eccellenza con i vari fan Windows 10 Mobile che lo attendono impazientemente e la stessa Microsoft che lo reputa un importante progetto. Un tweet contenente un’immagine pubblicato da, il responsabile di tutto il comparto hardware targato Microsoft, sul proprio profilo ufficiale ha attratto l’attenzione, e forse anche l’immaginazione, di molti suoi follower. Si tratta di un tweet ove il dirigente di Redmond mostra una sua caricatura mandatagli dai dipendenti della sezione display di LG. Se avete visto i brevetti sule avete letto alcuni nostri articoli in merito, probabilmente già vi sarete accorti dell’easter egg: l’immagine raffigura quasi chiaramente una cerniera nel mezzo che unisce due display. Do you think they got the resemblance right? Huge thanks ...