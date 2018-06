Pallamano femminile | Giochi del Mediterraneo 2018 | Montenegro e Spagna si giocheranno

Pallamano - Giochi del Mediterraneo Tarragona 2018 : Montenegro sul velluto nel torneo femminile - i risultati di domenica 24 giugno : Seconda giornata di gare a Tarragona, per quanto concerne i tornei di Pallamano, nell’ambito dei Giochi del Mediterraneo, ospitati quest’anno proprio dalla città catalana. Andiamo dunque ad analizzare tutti i risultati di una giornata che non ha visto l’Italia in campo. UOMINI Nel girone A è la Tunisia a far voce grossa, candidandosi al primo posto nel girone, a seguito del 33-29 inflitto alla Slovenia, mentre il raggruppamento ...

Pallamano femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Grecia-Italia 25-31. Buona la prima per le azzurre : Buona la prima: la nazionale italiana femminile di Pallamano, impegnata nel torneo dei Giochi del Mediterraneo, ha vinto all’esordio contro la Grecia per 31-25. azzurre in vantaggio già a metà gara, chiusa sul 15-12, il divario è stato ampliato nel corso della ripresa, con la formazione ellenica incapace di rientrare. Buona prova corale delle italiane, da segnalare le sette reti di Gheorghe e Niederwieser e le sei di Babbo. Tra le greche ...

Pallamano femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : sorteggiati i gironi. Italia sfortunata - trova la Bielorussia : Si è svolto oggi a Glasgow (Scozia) il sorteggio dei gironi per le Qualificazioni dei Mondiali 2019 di Pallamano femminile, che si svolgeranno a dicembre del prossimo anno in Giappone. Urna sfortunata per l’Italia che dalla prima fascia pesca una rivale di grande livello, la Bielorussia. Le altre avversarie saranno Portogallo e Grecia, che verranno affrontare dalle azzurre già negli imminenti Giochi del Mediterraneo di Tarragona. La formula del ...

Pallamano femminile - Qualificazione Europei 2018 : le convocate dell’Italia per le sfide a Polonia e Montenegro : L’Italia è pronta per affrontare la Polonia e il Montenegro nelle ultime due partite del torneo di Qualificazione agli Europei 2018 di Pallamano femminile. Purtroppo la nostra Nazionale non ha alcuna speranza di qualificarsi alla rassegna continentale ma cercherà di onorare al meglio il doppio appuntamento (31 maggio a Montesilvano e 2 giugno a Podgorica). Le ragazze di Riccardo Trillini, che dopo queste due partite guarderanno ai Giochi ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : Jomi Salerno campione d’Italia! Indeco Conversano sconfitto – in gara-2 : E’ della Jomi Salerno lo Scudetto dell’edizione 2017/18 della Serie A di Pallamano femminile! Questo il verdetto scaturito da gara-2 della finale contro l’Indeco Conversano, al termine di 60 minuti dominati in lungo e in largo, in cui la formazione allenata da Neven Hrupec si aggiudica la contesa (e il quinto titolo) per il punteggio di 25-12. Avvio di gara molto equilibrato, con il match sbloccato da Ilaria Dalla Costa dopo ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : alla Jomi Salerno gara-1 delle finali Scudetto! Giovedì si replica - pugliesi appese a un filo : Va alla Jomi Salerno gara-1 delle finali Scudetto della Serie A di Pallamano femminile, con le campionesse in carica capaci di sconfiggere 25-18 l’Indeco Conversano al Pala San Giacomo, al termine di una partita molto vivace, ma sostanzialmente dominata pienamente dalle ospiti. Lo 0-0 dura appena 32”, con Rita Trombetta che sblocca il punteggio in favore delle campane, venendo però prontamente pareggiata. Questo in sostanza è il ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : la Jomi Salerno ipoteca la finale - Conversano vince di misura : Si sono svolte in questo fine settimana le due gare d’andata delle semifinali Scudetto della Serie A di Pallamano femminile, con la Jomi Salerno che ha praticamente messo un piede e mezzo nell’ultimo atto, sconfiggendo 29-20 le padrone di casa della Casalgrande Padana. Una gara senza storia quella del PalaKeope, in cui le campane hanno preso subito il largo, chiudendo il primo tempo sull’eloquente punteggio di 19-7, dilagando ...