Palio Siena | sorte bacia contrada Oca

Diretta/ Palio di Siena 2018 streaming video e tv : programma prima prova - al via la Tratta! (oggi 29 giugno) : Diretta Palio di Siena 2018 info streaming video e tv, il programma della giornata di oggi venerdì 29 giugno. Avremo la Tratta con l'Assegnazione dei cavalli, poi la prima prova (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 08:50:00 GMT)

Palio di Siena 2 luglio - diretta tv su Raidue e live streaming sul web : Il primo Palio di Siena del 2018, quello della Madonna di Provenzano, verra' corso la sera di lunedì 2 luglio. Come sempre, in to all'estrazione di fine maggio [VIDEO] le contrade che si contenderanno il drappo nella cornice di Piazza del Campo saranno 10 e più specificatamente la Giraffa, gia' vincitrice il 2 luglio 2017 con il fantino Scompiglio, Chiocciola, Oca, Nicchio, Drago, Istrice, Lupa, Valdimontone, Leocorno e Tartuca. Dalle ore 18:45 ...