Palinsesti Rai 3 Autunno 2018 | la programmazione TV

Palinsesti Rai 2018-19/ Davvero non ci saranno più? I conduttori “licenziati” dalla rete : I Palinsesti Rai hanno svelato tutti i volti che non troveremo più durante la stagione 2018/2019. Bebe Vio e Alessandro Greco tra i "licenziati.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 11:33:00 GMT)

Raiuno – Palinsesti 2018/2019 – Novità e cambi di conduzione. Tutti i programmi. : Presentati i Palinsesti Raiuno. Qualche nuovo programma, rimescolamenti nelle conduzioni. Raiuno | Daytime 2018/2019 | Mattino | Sparisce Tempo e denaro | Isoardi al cuoco Il mattino si apre con la certezza UnoMattina, dalle 6:40 alle 10 sempre in compagnia di Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi. Alle 10 spazio ad Eleonora Daniele col suo […] L'articolo Raiuno – Palinsesti 2018/2019 – Novità e cambi di ...

Palinsesti Rai 2018/2019 : i programmi del weekend - : ... letteratura, saggistica d'inchiesta e di costume, teatro, cinema, arte, antropologia, storia, religiosità, scienza, sociologia, approfondimenti sulla musica, la demografia, l'archeologia, la salute, ...

Palinsesti Rai 2018 - cosa vedremo in autunno : «Il futuro è già in programma»: questo il claim con cui la Rai ha voluto presentare i suoi Palinsesti per l’autunno 2018. «Credo con convinzione che mai come oggi ci sia bisogno di un servizio pubblico forte e moderno, che sia veicolo di valori sociali. Un impegno che noi onoriamo tutti i giorni» – ha tenuto a precisare il direttore generale Mario Orfeo, il quale ha cercato di glissare le domande (inevitabili) sul nuovo Governo e i ...

Palinsesti Rai - è successo tra Cristina Parodi e Mara Venier per la nuova Domenica In : La presentazione dei Palinsesti Rai lo scorso 27 giugno ha certamente sancito il graditissimo ritorno a Viale Mazzini di Mara Venier che, com’è noto, spodesta Cristina Parodi dal trono di Domenica In e tenterà di far mangiare la polvere a Barbara D’Urso a seguito di una stagione di dominio assoluto. In queste settimane di voci, indiscrezioni e rumors sul futuro del principale concorrente di Domenica Live, si è parlato di rivalità tra ...

Palinsesti Rai 2018-19 - fiction/I Medici 2 - L'Amica Geniale e Il Nome della Rosa : le produzioni internazionali : Palinsesti Rai autunno 2018, diretta presentazione: le conferme e novità con il sogno Fiorello in prima serata. Le anticipazioni in attesa della conferenza stampa dei vertici(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 13:20:00 GMT)

Elisa Isoardi - domanda indiscreta ai Palinsesti Rai. La risposta stizzita : «Non siamo qui per parlare di questo» : 'Parliamo di televisione o di migranti ?': questa domanda ha rischiato di mandare su tutte le furie Elisa Isoardi , conduttrice Rai e compagna di Matteo Salvini , a margine della presentazione dei ...