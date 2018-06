: #Ossa di una 15enne scomparsa nel 2010 - CyberNewsH24 : #Ossa di una 15enne scomparsa nel 2010 - TelevideoRai101 : Ossa di una 15enne scomparsa nel 2010 - chiara_melinci : Dietro ogni lacrima credo ci sia il sale necessario per condire la vita... è solo una pausa, un modo per mettersi a… -

Non andò a scuola ad Ancona, ma da un ragazzo, allora 20enne,a Porto Recanati (MC). Era il. A 8 anni dalla, a marzo, vennero rinvenute dellevicino al palazzo dove abitava il giovane durante un controllo antidroga, tra un pozzo e un casolare abbandonato. Quei resti sono di Cameyi Mmet, unabengalese.Lo conferma la Procura Il giovane, bengalese, fu indagato per sequestro di persona, poi l'inchiesta fu archiviata. Espulso nel 2011, ora è irreperibile. L'accusa potrebbe mutare in omicidio e occultamento di cadavere.(Di venerdì 29 giugno 2018)