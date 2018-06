Ordigno bellico neutralizzato in mare | scossa di terremoto nei Campi Flegrei

Ordigno bellico in giardino a Giulianova : Teramo - Un Ordigno bellico inesploso, poi identificato come "Bomba a mano Nazionalità inglese Mod.36 Milss" in uso durante la Prima Guerra Mondiale, è stato trovato a Giulianova in un giardino privato di pertinenza di un'abitazione. A segnalarlo al personale del distaccamento di Polizia Stradale di Giulianova è stato lo stesso proprietario dell'abitazione, che ha trovato la bomba nel corso di lavori di ...

Isola d’Elba - terminata la bonifica di un Ordigno bellico trovato a pochi metri dalla riva : L’ordigno bellico era stato rinvenuto il 28 maggio scorso nei pressi di Capo Poro, a pochi metri dalla riva, in una zona del litorale frequentata da bagnanti durante la stagione estiva. Le operazioni di bonifica sono terminate oggi col brillamento dell’oggetto, un proiettile di mortaio della seconda guerra mondiale.Continua a leggere

Tutte le fasi della rimozione dell'Ordigno bellico al Lingotto di Torino - FOTO e VIDEO - - Cronaca dal nord ovest : Da ieri sera, domenica 27 maggio, al Lingotto la vita è tornata normale. Gli oltre duemila residenti sfollati sono tornati a casa, la circolazione dei mezzi pubblici e della metro è di nuovo regolare. ...

Torino - disinnescato Ordigno bellico al Lingotto/ Operazioni concluse : bomba trasportata in poligono militare : Disinnesco bomba a Torino, concluse le Operazioni sull'ordigno: evacuate 2000 persone, bus e tram deviati. Disagi nel capoluogo piemontese per le Operazioni degli artificieri(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 16:26:00 GMT)

Torino : Ordigno bellico disinnescato - riaperta l’area del Lingotto : Le operazioni di disinnesco e la messa in sicurezza dell’ordigno bellico a Torino, in zona Lingotto, sono terminate: lo hanno annunciato ufficialmente le autorità militari. La bomba inattiva è stata caricata su un mezzo dell’esercito e trasportata in una zona militare fuori Torino. L’area interdetta è stata riaperta: i residenti stanno tornando nelle proprie abitazioni. In via di ripristino i collegamenti ferroviari, aerei, ...

Trovato Ordigno bellico a Torino : Sono state completate poco fa le operazioni di messa in sicurezza dell'ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale e riaffiorato in via Nizza nel pressi del Lingotto durante alcuni scavi in ...

Terminato al Lingotto di Torino l'intervento per neutralizzare l'Ordigno bellico : E' Terminato con oltre un'ora di anticipo rispetto al previsto l'intervento per neutralizzare l'ordigno bellico riaffiorato nei giorni scorsi a Torino, in via Nizza, durante i lavori di scavo vicino a ...

Disinnesco Ordigno bellico : operazioni concluse in anticipo : Le operazioni di Disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto a Torino, in via Nizza, durante i lavori di scavo vicino a Eataly, si sono concluse con un’ora di anticipo: gli artificieri del 32° Reggimento genio guastatori dell’Esercito hanno neutralizzato la bomba da 500 libbre. L’ordigno sta per raggiungere il poligono militare di San Carlo Canavese, dove verrà distrutto. Il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ha ...

Disinnesco Ordigno bellico : operazioni chiuse in anticipo : Le operazioni di Disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto a Torino, in via Nizza, durante i lavori di scavo vicino a Eataly, si sono concluse con un’ora di anticipo: gli artificieri del 32° Reggimento genio guastatori dell’Esercito hanno neutralizzato la bomba da 500 libbre. L’ordigno sta per raggiungere il poligono militare di San Carlo Canavese, dove verrà distrutto. La “zona rossa” cesserà di essere tale a ...

Disinnesco Ordigno bellico a Torino : bomba neutralizzata : 1/4 Deka Mohamed/LaPresse ...

Torino - disinnesco Ordigno bellico al Lingotto : FOTO : Torino, disinnesco ordigno bellico al Lingotto: FOTO Gli artificieri del 32/o Reggimento genio guastatori dell'Esercito stanno provando a mettere in sicurezza la bomba da 500 libre, che ha all'interno 130 chili di esplosivo. Circa trecento residenti della zona sono stati allontanati dalle loro abitazioni. LA FOTOGALLERY

Disinnesco Ordigno bellico a Torino - 90enne sfollata : “Una sciocchezza - io le vedevo scoppiare” : “Questa e’ una sciocchezza. Io ho 90 anni e la guerra l’ho vissuta. Sono fuggita dalle bombe, le ho viste scoppiare e creare enormi crateri. Quando iniziavano i bombardamenti suonava la sirena e noi dovevamo scappare“: lo ha raccontato una donna tra gli sfollati presenti al Palavela per le operazioni di Disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto a Torino in via Nizza. L'articolo Disinnesco ordigno bellico a Torino, ...

Torino - operazioni per disinnescare l’Ordigno bellico da 227 chili ritrovato al Lingotto : evacuate 2000 persone – FOTO : Sono in corso le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico riaffiorato nei giorni scorsi a Torino. Gli artificieri del 32/o Reggimento genio guastatori dell’Esercito hanno rimosso la spoletta di coda, mentre quella “di naso”, ovvero quella davanti, non si è staccata. Ora, con lo Swordfish, una fresa a freddo che spara acqua e sabbia, procederanno al taglio. La bomba pesa 227 chili, di cui 130 di esplosivo, ed è stata ...

Disinnesco Ordigno bellico a Torino : proseguono le operazioni - rimossa la spoletta di coda : proseguono le operazioni di Disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto nei giorni scorsi a Torino, in via Nizza, durante i lavori di scavo nei pressi di Eataly. Gli artificieri del 32° Reggimento genio guastatori dell’Esercito stanno procedendo alla messa in sicurezza della bomba da 500 libre, che ha all’interno 130 chili di esplosivo. Gli artificieri hanno rimosso la spoletta di coda, mentre quella “di naso”, quella ...