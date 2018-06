Ora viene il bello

Cessione Milan – Commisso interviene dopo la stangata UEFA - c’è ancOra speranza : “voglio chiudere - ma ad una condizione” : dopo la notizia dell’esclusione dall’Europa League da parte dell’UEFA, Rocco Commisso, magnate interessato all’acquisizione del Milan è tornato a parlare della possibilità di rilevare la società da Yonghong Li Nel pomeriggio di oggi, il Milan ha subito l’ennesimo schiaffo morale che rende il futuro rossonero davvero poco rassicurante. La società 7 volte Campione d’Europa si è vista, ironia della sorte, ...

Università. La Regione interviene sulle borse di studio "tutti gli aventi diritto la avranno e sarà ancOra più ricca" : Tutti gli studenti universitari che ne avranno diritto riceveranno la borsa di studio, che sarà molto più ricca rispetto al passato. Con l'aumento delle risorse regionali da 3 a 13 milioni di euro, ...

Risultati Mondiali 2018/ Classifica gironi A-B : per la Russia Ora viene il difficile : Risultati Mondiali 2018, gruppi A-B: Spagna prima e Portogallo seconda con grandi emozioni, le Furie Rosse incroceranno la Russia mentre ai lusitani toccherà l'ostico Uruguay(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 00:36:00 GMT)

EleonOra Brigliadori attacca Nadia Toffa e viene cacciata dal cast di Pechino Express : "Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Il destino mostra le false teorie nella vita e dove la salute scompare la falsità avanza". Sono queste le parole usate da Eleonora Brigliadori in un post in risposta ad un utente che ricordava un servizio di Nadia Toffa per Le Iene sul cancro. Un messaggio - rimosso da Facebook ma riportato dagli screenshot di molti utenti - che ha scatenato l'indignazione (non solo del popolo social) ...

In arrivo nuovi farmaci contro l'emicrania - Ora la malattia si previene : In Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito sono oltre 15 milioni le persone che soffrono di emicrania episodica e cronica, in Europa questa malattia ha un costo per l'economia di 18 miliardi ...

FABRIZIO MORO - CONCERTO A ROMA / Stadio Olimpico - Orari e info : se il Frosinone viene promosso... (16 giugno) : FABRIZIO MORO, CONCERTO a ROMA allo Stadio Olimpico di oggi, 16 giugno. orari, ultimi biglietti e informazioni: la scaletta, per ora, rimane top secret(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 20:59:00 GMT)

Roma - prof boccia il figlio e viene strozzato dal padre/ Docente 24enne picchiato a scuola : Ora è ricoverato : Roma, professore boccia il figlio assieme al Consiglio e viene picchiato, aggredito e quasi strozzato dal padre. Docente 24enne ricoverato: è la 35esima aggressione a scuola nel 2018(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 13:43:00 GMT)

D'Alfonso va a Roma - cade il numero legale e il Consiglio Regionale viene ancOra rinviato : Maggioranza in frantumi, D'Alfonso molla L'Aquila per andare a Roma e fa cadere il numero legale in aula. Il Consiglio Regionale si scioglie prima del tempo. E' accaduto in Abruzzo dove ancora una ...

La signOra terremotata a Conte : “Non viene nessuno da noi”. E lui dopo un invito a pranzo (rifiutato) visita la sua casetta : Durante la sua visita ai comuni del centro Italia del centro Italia, il premier Giuseppe Conte ha incontrato anche la signora Mirella, una anziana terremotata ospitata in una delle casette provvisorie. La signora appena visto Conte circondato dal suo entourage e dai cronisti ha urlato, attirando la sua attenzione. Ne sono nati un siparietto e un invito a pranzo (rifiutato dalla signora: “Ho già mangiato”), conclusi con la visita del ...

NBA Finals : a Golden State conviene perdere gara-4? Tornare alla Oracle Arena vale 14 milioni : Esattamente 12 mesi ci si poneva lo stesso problema, con la serie sullo stesso punteggio e dopo un identico canestro da tre punti da lontanissimo di Kevin Durant . Dal 2017 al 2018, non sembra essere ...

Lettera finanziaria. Ed Ora viene il bello : Il secondo cross più importante al mondo, il dollaro Yen, è importante che rimanga per lo meno sui 109 dopo aver superato anche,i 111 per poche sedute, in perfetto equilibrio, ma stante così le cose, ...

“Flavio Briatore?!”. Caterina Balivo - viene fuori solo Ora : “È successo”. Allerta rossa : lo spread del gossip ai massimi livelli : Il gossip è di quelli importanti e la fonte, una di quelle che di solito ha sempre l’imbeccata giusta. È successo durante l’ultima puntata di Detto Fatto quando Giovanni Ciacci, istrionico capo tutor del programma fresco del successo ottenuto a Ballando con le stelle, il programma condotto e diretto da Milly Carlucci, ha sganciato un’autentica bomba che ha fatto saltare sulla sedia tutti. Ciacci nel dettaglio ha detto: «Caterina è ...

Infantino - intervista esclusiva al presidente FIFA : 'Mondiali senza Italia - viene da piangere. Ora lavOrare' : Gianni Infantino , presidente della FIFA , è pronto a vivere il suo primo Mondiale da vertice della Federcalcio internazionale. Una Coppa del Mondo, però, al quale non parteciperà l'Italia. "Ci viene da piangere da un certo punto di vista. Il Mondiale senza Italia è difficile da immaginare, senza le maglie azzurre che hanno regalato tante ...

Simone Coccia ha mentito? L’ex moglie interviene ancOra : Simone Coccia ritorna al centro di un intervento dell’ex moglie. Barbara Ippolito ha deciso di rispondere ad alcune informazioni del concorrente del GF 15, dopo averlo denunciato per non aver mai pagato gli alimenti del figlio Loris. Simone Coccia è già stato denunciato quattro anni fa, ma secondo Barbara Ippolito avrebbe pagato ben poco rispetto agli alimenti stabiliti in sede di separazione. Simone Coccia e Barbara Ippoliti: chi dei due ...