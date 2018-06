Ora O Mai Più | ultima puntata del 29 giugno Ecco gli inediti dei cantanti

Italiaonline - lavOratori in sciopero : “Sabato cercheremo Di Maio ovunque sia e bloccheremo Torino” : I lavoratori della sede di Torino di Italiaonline sono in sciopero e sabato faranno un presidio davanti alla Prefettura e cercheranno di incontrare il vicepremier Luigi Di Maio “ovunque si trovi”. La decisione è arrivata durante un’assemblea presso la sede della Cgil, dopo che giovedì l’incontro al ministero del Lavoro si è chiuso con un nuovo nulla di fatto. L’azienda (ex Seat Pagine Gialle, fusa da due anni nella Italiaonline ...

Da Ora o mai più a Tale e quale in arrivo Di Cataldo - Elisa - Alotta : Della nuova giuria vi abbiamo già detto. Ma parlando del cast della nuova edizione di Tale e quale show ci giungono indiscrezioni di cui vi diamo subito conto. Si prospetta un incrocio, stante anche il medesimo gruppo di lavoro che li realizza, fra Ora o mai più, lo spettacolo musicale in onda di questi tempi su Rai1 con la conduzione di Amadeus e Tale e quale show.Fra i papabili concorrenti del prossimo Tale e quale ci giunge voce ci potrebbero ...

Fausto Leali/ La sintonia con Francesca Alotta conquista giudici e pubblico (Ora o mai più) : Fausto Leali è pronto a cantante insieme alla sua allieva Francesca Alotta nella quarta e ultima puntata di Ora o mai più, in onda questa sera su Rai 1.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 13:00:00 GMT)

Lisa intervista Gossipetv : “A Ora o mai più siamo tutti vincitori - Masini sa tirare fuori il meglio di me. L’amore? Non mi aspetto nulla” : Lisa, la cantante di Ora o mai più, intervista a Gossipetv: il tumore, la carriera, Marco Masini e la vita privata Lisa è una cantante riservata, di poche parole. “Poche ma buone“, ci ha assicurato durante l’intervista realizzata in occasione del ritorno in tv per Ora o mai più, il programma di Rai Uno condotto […] L'articolo Lisa intervista Gossipetv: “A Ora o mai più siamo tutti vincitori, Masini sa tirare fuori ...

Patty Pravo/ Grande stima per Massimo di Cataldo (Ora o mai più) : Patty Pravo ha affiancato Massimo Di Cataldo nel corso del programma Ora o mai più. Questa sera, venerdì 29 giugno, su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 12:43:00 GMT)

Tale e Quale Show 2018/ Da Ora o mai più arrivano Lisa - Di Cataldo & C.? Il crossover è servito... : Si torna a parlare di Tale e Quale Show 2018 e della possibilità che siano ben 4 i concorrenti di Ora o mai più ad arrivare alla corte di Carlo Conti, ecco i primi rumors e i nomi(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 12:32:00 GMT)

Michele Zarrillo/ Il cantante è riuscito a cambiare l’immagine dei Jalisse (Ora o mai più) : Michele Zarillo, nei panni di coach a Ora o mai più, è riuscito a cambiare l'immagine dei Jalisse. Questa sera, venerdì 29 giugno, su Rai 1 va in onda la finale!(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 12:28:00 GMT)

Vincitore Ora o mai più/ Chi ha vinto? Lisa - i rumors la danno come sicura vincitrice : Chi ha vinto “Ora o mai più”? Le anticipazioni dell'ultima puntata danno come Vincitore Lisa, che conquista il oltre al titolo anche l'ambita pubblicazione del CD.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 12:06:00 GMT)

Da Ora o mai più a Tale e quale show 2018 : Lisa e Di Cataldo concorrenti? : Cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sui possibili concorrenti di Tale e quale show 2018: ci saranno Di Cataldo, Lisa e Francesca Alotta? La grande macchina di Tale e quale show è già al lavoro per la prossima edizione in arrivo a settembre il venerdì sera su Rai 1. Ecco tutte le anticipazioni e le indiscrezioni rivelate in questi giorni sui giurati e i concorrenti. Tale e quale show 2018: quando inizia Cresce l’attesa per ...

JALISSE/ Video : "In Italia massacrati e umiliati - ci volevano far male" (Ora o mai più) : Video, i JALISSE si sfogano a Ora o mai più sul loro passato e sul successo del 1997 'Fiumi di parole'. Che, allo stesso tempo, li innalzò e li condannò alla gogna. (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 11:28:00 GMT)

ALESSANDRO CANINO/ Video : "Certi errori di gioventù oggi non li rifarei" (Ora o mai più) : Video, ALESSANDRO CANINO è una delle rivelazioni di Ora o mai più. Il cantante di 'Brutta', poi si apre anche a confidenze sul suo passato come musicista. (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 11:03:00 GMT)

Marco Masini/ Artefice della rinascita di Lisa (Ora o mai più) : Marco Masini ha accompagnato la cantante Lisa nelle quattro puntate di Ora o mai più, il programma di Rai 1 che si conclude questa sera, venerdì 29 giugno. (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 11:00:00 GMT)

STEFANO SANI/ Video : "Il dolore ci aiuta a crescere" (Ora o mai più) : Video, STEFANO SANI a Ora o mai più si è esibito in alcuni pezzi classici della musica italiana. E si è lasciato andare anche a qualche confessione intima. (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 10:47:00 GMT)

Anticipazioni Ora o mai più 2018/ il vincitore finale della prima edizione è Lisa : Questa sera termina la prima edizione di Ora o mai più, il nuovo talent show di Raiuno condotto da Amadeus che in queste quattro settimane ha dato la possibilità a diversi cantanti caduti in 'disgrazia' dal punto di vista professionale di riemergere e tornare alla ribalta. La finale di Ora o mai più è stata già registrata nei giorni scorsi e sulle colonne di TvBlog è stato svelato il nome del vincitore assoluto di questa prima edizione: parliamo ...