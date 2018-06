Ora o mai più | Rai 1 Diretta | vincitore e classifica | inediti | canta Alessandro Canino

ALESSANDRO CANINO/ L'inedito Il nostro amore perfetto non convince Patty Pravo ( Ora o mai più) : ALESSANDRO CANINO presenta Il nostro amore perfetto , il quarto tra gli inediti di Ora o mai più. La giuria apprezza; tutti tranne Patty . "Cosa ha detto?".(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:32:00 GMT)

FRANCESCA ALOTTA/ "Ti dirò" è il suo inedito dedicato alla violenza sulle donne ( Ora o mai più) : Video, FRANCESCA ALOTTA a Ora o mai più presenta il suo inedito , "Ti dirò", dedicato alla violenza sulle donne . Per i giudici, però, è "datato e non molto originale"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:30:00 GMT)

VALERIA ROSSI/ "La gente non parla" è il suo inedito ma la giuria lo stronca! (Ora o mai più) : Video, VALERIA ROSSI continua la sua corsa a Ora e mai più. "La gente non parla" è il suo inedito che purtroppo non convince i giudici. Canzone stroncata (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:10:00 GMT)