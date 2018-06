Ora o mai più | Rai 1 Diretta | vincitore e classifica | Canino vola | tocca a Marco Armani

Tale e quale show 2018 : nel cast alcuni concorrenti di Ora o mai più : Tale e quale show 2018 : nel cast anche i cantanti di Ora o mai più A partire da venerdì 14 settembre, in onda come sempre su Rai Uno in prima serata, inizierà la nuova edizione del famoso programma condotto da Carlo Conti. Tale e quale show prenderà il via nel prossimo autunno regalando il classico […] L'articolo Tale e quale show 2018 : nel cast alcuni concorrenti di Ora o mai più proviene da Gossip e Tv.

Gfvip - Elisabetta GregOraci e il no di Flavio Briatore : 'Mai vietato e non credo voglia farlo' : Qualche giorno fa ha fatto il giro del web la notizia che voleva Elisabetta Gregoraci pronta per entrare al Grande Fratello Vip. Tutto pronto se non fosse per il no del suo ex marito, Flavio Briatore, ...