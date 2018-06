Ora o mai più – Quarta e ultima puntata del 29 giugno 2018 – Amadeus elegge il vincitore

Jalisse/ Bertè e Pravo si schierano : "Peggio della scorsa settimana" ( Ora o mai più) : Jalisse di nuovo "contro" Patty e Bertè : "E' andata peggio della scorsa settimana". Una rosa blu convince in pochi, e Masini non va oltre la sufficienza.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 22:47:00 GMT)

Massimo Di Cataldo/ Il consiglio di Masini : "Patty Pravo? Dimenticala" ( Ora o mai più) : Massimo Di Cataldo parla del suo exploit a Ora o mai più. Poi canta Pazza idea, e la giuria lo bacchetta: "Tonalità troppo bassa, e Patty non fa per lui".(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 22:34:00 GMT)

RED CANZIAN/ Chi è Valerio Negrini? L'autore dei testi dei Pooh ricordato in diretta ( Ora o mai più) : Red CANZIAN si è rivelato un giudice pacato e pronto a valorizzare i concorrenti di Ora o mai più. In diretta ricorda Valerio Negrini, autore dei testi dei Pooh scomparso(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 22:30:00 GMT)

Stefano Sani/ Per Masini - "ha superato se stesso" ( Ora o mai più) : Video, Stefano Sani a Ora o mai più si è esibito in alcuni pezzi classici della musica italiana. E si è lasciato andare anche a qualche confessione intima. (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 21:49:00 GMT)

Valeria Rossi/ Criticata dalla giuria : "Non rientro nei loro canoni" ( Ora o mai più) : Video, Valeria Rossi continua la sua corsa a Ora e mai più. Nel frattempo si racconta in un'intervista dove parla del clamoroso successo arrivato a inizi duemila. (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 21:39:00 GMT)

