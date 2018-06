Ora o mai più | Lisa verso Tale e quale show 2018?

FRANCESCA ALOTTA/ Video : "Ci dicevano che 'Non amarmi' non avrebbe fatto successo" ( Ora o mai più) : Video , FRANCESCA ALOTTA ripercorre a Ora o mai più le tappe che la portarono al successo assieme ad Aleandro Baldi nel Sanremo del lontano 1992 con Non amarmi.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 10:20:00 GMT)

Ora o mai più - la finale : diretta alle 21.25 : Ora o mai più elegge il suo vincitore: la finale in diretta su TvBlog.Ultimo atto per la prima stagione di Ora o mai più, eletto programma 'cult' dell'estate tv 2018 (ma la ragione a dire il vero a me sfugge) e pronto alla premiazione del suo vincitore.TvBlog ha già pubblicato il nome del vincitore - ovviamente nascosto, in modo tale che chi non vuol spoiler può tranquillamente evitare di scoprirlo - ma va detto che non è difficile immaginarlo. ...