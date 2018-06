Ora o mai più | la finale | diretta alle 21 25

Loredana Bertè/ Dalle accuse di plagio a Lisa allo scontro con Marcella Bella (Ora o mai più) : Loredana Bertè movimenterà l'ultima puntata di Ora o mai più (salvo tagli) accusando Lisa di plagio e finendo per discutere con Marcella Bella, cos'altro succederà?(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 09:57:00 GMT)

MASSIMO DI CATALDO/ Video : "Con Califano a Music farm momenti indimenticabili" (Ora o mai più) : Video, MASSIMO Di CATALDO parla con serenità della sua presenza al programma televisivo Ora o mai più. E sottolinea che la sua non è affatto una rivincita. (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 09:47:00 GMT)

I Retroscena di Blogo : Da Ora o mai più a Tale e quale in arrivo Di Cataldo - Lisa - Alotta : Della nuova giuria vi abbiamo già detto. Ma parlando del cast della nuova edizione di Tale e quale show ci giungono indiscrezioni di cui vi diamo subito conto. Si prospetta un incrocio, stante anche il medesimo gruppo di lavoro che li realizza, fra Ora o mai più, lo spettacolo musicale in onda di questi tempi su Rai1 con la conduzione di Amadeus e Tale e quale show.Fra i papabili concorrenti del prossimo Tale e quale ci giunge voce ci potrebbero ...

MARCO ARMANI/ Video : "I giovani di oggi? Successo immediato e terapia analitica" (Ora o mai più) : Video, MARCO ARMANI a Ora o mai più dice la sua sul mondo dei giovani, costretti a confrontarsi con un business feroce come quello della musica italiana. (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 09:29:00 GMT)

Orietta Berti/ La "peggior nemica" di Valeria Rossi (Ora o mai più) : A Ora o ai più Orietta Berti è stata criticata per aver "oscurato" la sua allieva Valeria Rossi durante le esibizioni, ma tra le due cantanti è nata una bellissima amicizia.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 09:12:00 GMT)

Red Canzian/ “Marco Armani un artista per bene” (Ora o mai più) : Red Canzian si è rivelato un giudice pacato e pronto a valorizzare i concorrenti di Ora o mai più. Con il suo allievo Marco Armani è nata una bella amicizia. (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 08:37:00 GMT)

Ora o mai più - Rai 1/ Diretta - classifica finale e vincitore : canzoni e duetti (Ultima puntata - 29 giugno) : Ora o mai più, ultima puntata 29 Giugno: classifica finale e vincitore. Questa sera scopriremo chi ha vinto il programma condotto da Amadeus. Le canzoni e i duetti della serata(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 07:23:00 GMT)

Ora o mai più – Quarta e ultima puntata del 29 giugno 2018 – Amadeus elegge il vincitore. : Quarta ed ultima puntata del nuovo talent di Raiuno condotto da Amadeus, Ora o mai più. Non è solo un talent, non è solo un programma di musica: è una grande occasione. La prima puntata ha registrato ascolti eccellenti arrivando addirittura al 25% di share, la seconda ha ottenuto il 20,70%, la terza il 20,10%. […] L'articolo Ora o mai più – Quarta e ultima puntata del 29 giugno 2018 – Amadeus elegge il vincitore. sembra essere il primo su ...

Programmi TV di stasera - venerdì 29 giugno 2018. Gran finale per Ora o Mai Più : Lisa Rai1, ore 21.25: Ora o Mai Più - finale Qualche telefono ha ricominciato a squillare, qualche sogno si è già realizzato e qualche altro è pronto a prendere il volo. Però, per gli otto cantanti di Ora o Mai più, il programma di Rai1 condotto da Amadeus, è giunto il momento della resa dei conti. Nella quarta e ultima puntata soltanto l’artista che otterrà il punteggio complessivo più alto vincerà la pubblicazione e distribuzione nelle edicole ...

Ora o mai più - le anticipazioni dell'ultima puntata : Qualche telefono ha ricominciato a squillare, qualche sogno si è già realizzato e qualche altro è pronto a prendere il volo. Però, per gli otto cantanti di Ora o mai più,

Uomini e donne - Luigi : "A Sara non le è mai importato di me - mi sono innamOrato della persona sbagliata" : Dopo l'annuncio ufficiale della rottura è il momento dei commenti. Luigi Matroianni ha raccontato a Uomini e donne Magazine alcuni dettagli sulla fine della storia con Sara Affi Fella (qui la verità di lei):La storia tra me e Sara non è mai iniziata realmente. Subito dopo la scelta abbiamo trascorso 48 ore insieme. Due giorni in cui abbiamo dormito in camere separate, su richiesta di Sara. Lei mi ha fatto capire tra le righe che non ...

Commisso : "Voglio il Milan alle mie condizioni - non sarò mai in minOranza" : Rocco Commisso non ha abbandonato l'idea di diventare proprietario del Milan. "La trattativa per l'acquisto continua, nonostante la difficoltà di comunicazione personale dovuta alla costante presenza ...