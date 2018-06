Omicidio agente | perquisita casa Contrada

Mafia - Omicidio dell’agente Nino Agostino : perquisizioni in casa di Bruno Contrada : A sorpresa agenti delle forze dell'ordine, su autorizzazione della Procura Generale di Palermo, si sono presentati a casa dell'ex numero due dei servizi segreti italiani Bruno Contrada nell'ambito delle indagini sulla morte dell'agente di polizia Nino Agostino , ucciso con la moglie in un agguato nel 1989 a Villagrazia di Carini nel Palermitano.Continua a leggere

Omicidio a Genova - agente indagato per la morte del 20enne : Omicidio a Genova ultime notizie – Avviate le indagini sulla morte del 20enne ecuadoriano che ha perso la vita la scorsa domenica. L’agente coinvolto nel caso, è stato indagato Omicidio colposo ai danni di Jefferson Tomalà, come atto dovuto. Gli approfondimenti delle autorità stabiliranno se l’Omicidio a Genova sia avvenuto in circostanze di difesa oppure se ci sono altri particolari da appurare. Omicidio a Genova, morto 20enne ...