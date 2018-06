Ok Conte e Merkel Ko Macron Accordo Ue | chi vince e chi perde Il testo dell' intesa sui

Laura Ravetto : 'Giuseppe Conte si è mosso bene - la Merkel è l'unica vera alleata in Europa' : ' Forza Italia è all'opposizione ma tifa Italia. Se veramente da questo vertice sono arrivati dei risultati non siamo certo noi a criticarli ma vediamo'. Laura Ravetto , ospite ad Agorà, su Raitre, ...

Migranti - accordo al vertice UeConte : "L'Italia non è più sola"Ma Merkel : "Restano le divisioni" : Dopo una maratona negoziale durata tutta la notte, il vertice dei Capi di Stato e di governo della Ue trova all'alba un accordo sulla gestione dei Migranti. Un testo che conferma il nuovo paradigma europeo della 'difesa' delle frontiere esterne e concede a ciascun paese un principio da riportare a casa una vittoria da consegnare alle proprie opinioni pubbliche Segui su affaritaliani.it

Vertice Ue su migranti - Conte : "No compromessi al ribasso"/ Intesa con Macron - Merkel "intesa tra volenterosi" : Vertice Ue su migranti, Conte: "no compromessi al ribasso". Ultime notizie, Intesa con Emmanuel Macron, mentre Angela Merkel parla di "Intesa tra volenterosi"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 00:41:00 GMT)

No anche ai volenterosi. A Bruxelles Conte smonta pure il piano B della Merkel : veto sempre più possibile : Non solo è più che possibile il veto italiano alle conclusioni del consiglio europeo in corso a Bruxelles. Giuseppe Conte smonta anche il piano B di Angela Merkel. Vale a dire la "coalizione dei volenterosi" di cui la Cancelliera ha parlato stamattina prevedendo che questo vertice non produrrà intese all'unanimità di tutti i 28 Stati Ue sui migranti. Il premier italiano, che ha parlato per venti minuti con la leader ...

Migranti - vertice bilaterale Conte-Merkel : l’intesa a 28 su Dublino è lontana - a rischio l’area Shengen : Al Consiglio Europeo di oggi, i 28 Stati Membri dell'Ue discuteranno della questione Migranti e della revisione del regolamento di Dublino. L'intesa appare molto lontana e fonti Ue hanno fatto sapere che "senza unità, chi non partecipa alla responsabilità condivisa sarà estromesso dall'area di libera circolazione, con la chiusura delle frontiere interne, prevista dal codice Schengen".Continua a leggere

Bilaterale Conte-Merkel prima del vertice Ue. Il premier : spero di non dover ricorrere al veto : Il premier al suo arrivo nella sede del Consiglio Ue per il vertice dei capi di Stato e di Governo ha delineato la posizione italiana nel caso in cui nel testo finale non dovesse essere inserito il concetto di responsabilità condivisa sui salvataggi in mare...

Consiglio Ue sui migranti - Conte : “Oggi c’è in gioco l’Europa”. E non solo : Angela Merkel si presenta col governo a pezzi : Il governo arriva a Bruxelles compatto e pronto a parlare “con una voce sola, ferma e risoluta”. Perché sui migranti “sono in gioco i valori dell’Europa unita“. Al Consiglio europeo che si apre oggi e si annuncia difficilissimo, l’obiettivo dichiarato da Giuseppe Conte e dal governo Lega-M5s è quello di sancire il superamento del regolamento di Dublino, definito dal presidente del Consiglio “inadeguato”. Ma la ...

Conte tratta con Merkel sui profughi : “Dateci in cambio fondi Ue per la Libia” : «Fateci un’offerta». La telefonata dallo staff della cancelliera Merkel arriva a Palazzo Chigi lunedì in serata. A Berlino, la leader tedesca è sotto la pressione asfissiante del suo ministro dell’Interno, determinato a fare la faccia dura sui migranti e rimandare in Italia i cosiddetti «movimenti secondari», quelli che hanno fatto richiesta di asi...

Migranti - piano Conte mette a rischio Merkel : Come scrive il quotidiano della City, le prospettive della carriera politica della Merkel sono crollate dopo che il primo ministro italiano Giuseppe Conte ha chiesto all'UE di rivedere il proprio ...

Pre-vertice Ue su migranti : ok proposta Conte/ Bruxelles - no strappi : Sanchez-Merkel “punti unione con Italia” : migranti, vertice Ue: Conte a Bruxelles. “proposta italiana nuova per superare regolamento Dublino”, dice il premier. I 10 punti della bozza italiana, Macron "proposta coerente"(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 23:22:00 GMT)

Migranti - Conte : "Impressa la giusta direzione" | Merkel : "La responsabilità è di tutti" : La proposta in dieci punti dell'Italia per superare del tutto gli accordi di Dublino fa discutere tutta l'Europa. Per Conte "impressa la giusta direzione al dibattito", Merkel: "La responsabilità è di tutti".

Vertice sui migranti - Conte : "Impressa la direzione giusta". Merkel "La responsabilità è di tutti" : E mira a "una puntuale politica di regolazione dei flussi che sia realmente efficace e sostenibile e al totale superamento del regolamento di Dublino, che noi riteniamo" legato "ad un quadro ...

Migranti - Merkel : servono accordi bilaterali. Conte : superare Dublino e creare centri in Paesi terzi : Lavori in salita al vertice di Bruxelles sul tema dell’immigrazione. Per la cancelliera tedesca Angela Merkel «non ci sarà una posizione unanime dei Paesi Ue sul tema la prossima settimana al vertice ufficiale. «servono quindi accordi bilaterali o trilaterali». Il presidente del congilio italiano annuncia la richiesta di superamento totale dell’accordo di Dublino, mentre il presidente francese Emmanuel Macron richiama ai «principi e ai valori ...