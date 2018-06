“Oggi piovono lacrime” Il noto dj muore a 48 anni

caffeinamagazine

(Di venerdì 29 giugno 2018) Una vita votata alla sua grande passione, quella per la musica, cercando di regalare ore di svago e divertimento alle persone intorno a lui. E una scomparsa prematura che ha sconvolto le tante persone che erano solite passare l’estate in compagnia delle sue selezioni, lui che come tanti colleghi era da poco arrivato nell’isola spagnola di Ibiza dove si preparava ad animare la vita notturna nel corso dei prossimi mesi. Il mondo della disco music italiana piange la morte improvvisa, a 48, del deejay Christian Kou, originario di Genova e venuto a mancare nelle scorse ore. A dare il triste annuncio è stata la compagna Roberta, che con il fidanzato condivideva proprio la passione per la musica e che a sua volta esercitava la professione di disc jockey. La donna era famosa con il nome d’arte “Onirika” e ha lanciato un lungo e accorato post in rete per ...