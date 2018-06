“Oddio” Terrore nel teatro italiano | è spuntato dal video della sicurezza Gli operai si

caffeinamagazine

(Di venerdì 29 giugno 2018) Suggestione, effetto ottico o semplice svista. Ilnon è a Parigi, come ne Le Fantôme de l’Opéra, il romanzo del 1910 di Gaston Leroux), ma solo a San Severo. Però, in questo caso, ci sono le immagini. Perché il presunto fantasma che si aggira sui palchi del Verdi è stato ripreso dalle telecamere a infrarossi, dando una spiegazione ai rumori che da tempo i dipendenti giurano di sentire nel piccolopugliese. Chi lavora nelVerdi di San Severo giura che quella figura che si aggira sul palchetto, non possa essere una persona, dato che chi era presente nelin quel momento era da tutt’altra parte. Una figura vestita di bianco è stata ripresa dalle telecamere a infrarossi, mentre i dipendenti delgiurano che da qualche tempo tra i corridoistruttura si sentirebbero rumori strani senza un’apparente giustificazione. Suggestione? La ...