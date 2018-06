Nuovo Esecutivo Melito P S | Marcianò chiarisce

Governo - la senatrice a vita Segre : “Gli insulti dopo discorso in Senato mi rallegrano. Nuovo esecutivo? Stiamo a vedere” : “La Costituzione è così bella e ben fatta che adesso che sono in Senato la rileggo spesso, l’articolo 3 che riguarda l’altro è un articolo di cui sono innamorata. insulti dopo il mio discorso in Senato? Mi hanno rallegrato perché alcuni sono umoristici, mi augurano di morire e forse mi allungano la vita. Preoccupata dal Nuovo Governo? Io mi sono astenuta sul voto di fiducia, ma Stiamo a vedere cosa fanno”. Queste le ...

Spagna - pronto il “governo rosa” di Pedro Sanchez : nel Nuovo Esecutivo 10 donne e 5 uomini. Un astronauta alla Ricerca : Il nuovo governo spagnolo sarà il più rosa di sempre. Dopo il giuramento davanti a re Felipe VI, il neopremier e leader del Partito socialista Pedro Sanchez è pronto a presentare al monarca la lista dei ministri del suo esecutivo, formata dopo la mozione di censura e la sfiducia al primo ministro Mariano Rajoy. E secondo i quotidiani iberici, la composizione sarà sì sbilanciata, ma per una volta a favore delle donne: 10 contro 5, e nei ruoli più ...

Governo - Napolitano : “Rapporto fra Italia e Ue è il solo banco di prova su cui valutare l’impegno del Nuovo esecutivo” : Dalle vicende europee arrivano segnali “sempre più gravi e allarmanti” e per questo il nuovo Governo deve “dare risposte non retoriche ma puntuali e decise sul rapporto tra l’Italia e l’Unione”. Giorgio Napolitano, dopo il recente intervento al cuore a cui è stato sottoposto, non potrà essere presente a Palazzo Madama per il dibattito sulla fiducia al Governo Conte, ma ha voluto comunque esprimere il suo “punto di ...

Pensioni : misure a forte impatto o più moderate - il dubbio del Nuovo Esecutivo Video : Ieri il Governo Conte, quello di Movimento 5 Stelle e Lega, quello di Salvini e Di Maio, entrambi Ministri e vice premier, ha ufficialmente giurato. Il Governo è adesso pienamente operativo e adesso può iniziare a varare i provvedimenti presenti nell’ormai famoso contratto di Governo e che sono tanto attesi dagli italiani. Solo promesse o cose davvero fattibili adesso si entra nel vivo della vita legislativa di questa nuova Legislatura e ...

Piazza Affari festeggia il Nuovo Esecutivo : Chiusura in rialzo per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che festeggiano la risoluzione della crisi politica in Italia ma anche in Spagna

Pensioni - ultimissime ad oggi 1/06 su Nuovo Esecutivo - Q100 e opzione donna Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 1 giugno 2018 vedono arrivare un'importante novita' in merito al comparto previdenziale, con l'avvio del Governo Conte ed il ritorno della possibile quota 100 e 41 [Video], assieme alla proroga dell'opzione donna. Misure previste dal contratto giallo verde e che a questo punto diventano un obiettivo programmatico per il rinnovo del sistema Pensionistico da parte del prossimo Governo. Nel frattempo ...

Governo : Usa - pronti a lavorare col Nuovo esecutivo : Il Dipartimento di stato sottolinea come "da decenni l'Italia è un alleato affidabile della Nato, un attore globale sul fronte della sicurezza internazionale e un traino dell'economia europea".

Approvato il progetto esecutivo per il Nuovo Parco Baden Powell : ... il recupero di tutte le strutture esistenti, l'installazione di un sistema di video sorveglianza , percorsi dedicati allo sport e alla corsa campestre, la creazione di un campo polivalente per ...

Governo - il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato l’incarico a Giuseppe Conte per formare il Nuovo esecutivo. Ha accettato con riserva : Finisce così l’attesa per la formazione di un nuovo Governo targato Movimento 5 Stelle-Lega. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato Giuseppe Conte al Quirinale nel pomeriggio. Fonti in casa Lega assicuravano già nella mattina: “Siamo pronti a partire”. Di Maio invece aveva detto: “Conte? Ci siamo sentiti per farci un in bocca al lupo per l’Italia, non per noi. Se ci vedremo? No, ...

Pensioni a 780 euro : come aumenterebbero le minime con il Nuovo Esecutivo : Che il nuovo Esecutivo, che sembra sul punto di essere istituito, metta mano alla previdenza sociale italiana con una nuova riforma sembra cosa scontata. Infatti nel contratto di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle c’è un intero punto dedicato alle nuove misure previdenziali che si andrebbero a creare. Una di queste, che probabilmente sta passando in secondo piano perché riguarderebbe le Pensioni già in essere e non quelle da centrare (che ...

Varie forme di pensione anticipata col Nuovo Esecutivo - ecco le vie di uscita Video : pensione anticipata con Varie misure ma non solo. Il pacchetto Pensioni inserito nel contratto di Governo abbraccia vari campi del mondo previdenziale, dal taglio a vitalizi e pensioni d'oro, alla riapertura di opzione donna. Stavolta siamo davvero di fronte ad una vera riforma previdenziale; un intervento profondo sulla previdenza ben diverso da quelle misure dallo spiccato carattere assistenziale nate con gli ultimi Governi PD, cioè Ape ...