Nuoto | Settecolli 2018 Che spettacolo i giganti mondiali del nuoto nella prima giornata

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Simona Quadarella donna sola al comando nei 1500 sl. L’azzurra convince : Che le luci si accendano e l’acqua diventi bianca! Questo ed altro pensando all’incedere in vasca di Simona Quadarella nei 1500 stile libero, gara di chiusura della prima giornata dell’edizione 2018 del Trofeo Settecolli a Roma. Nella piscina più bella del mondo, quella di casa della 19enne, la vittoria nelle trenta vasche è da sottolineare. Qualche giorno lo fa si era concessa il lusso di battere nei 400 e 800 sl una certa ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Adam Peaty è sempre super nei 100 rana! Fabio Scozzoli chiude terzo sotto il minuto : Spettacolo nella piscina del Foro Italico a Roma. Nella prima giornata del Trofeo Settecolli 2018 di Nuoto, i 100 rana uomini non tradiscono le attese. Il britannico Adam Peaty, l’interprete di questo stile migliore di ogni tempo, ha fatto sua anche questa gara siglando un 58″61 di grande qualità (nuovo record del meeting). Un passaggio ai 50 metri da 27″06 ed una chiusura di eccellente livello portano ad un tempo considerevole ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Silvia Scalia un siluro nei 50 dorso! Record italiano per l’azzurra : Prima finale in vasca in questo pomeriggio del day-1 del Trofeo Settecolli 2018 di Nuoto e primo risultato importante per il Bel Paese. Nei 50 dorso donne, infatti, grande prestazione dell’azzurra Silvia Scalia che, in 28″01, ha stabilito il nuovo primato nazionale, dimostrando un’eccellente condizione in acqua. In particolare, sono degni di nota i primi 25 metri della nostra portacolori per poi gestire e siglare un tempo ...

Nuoto - Settecolli 2018. Batterie : Sjostroem - Peaty e Fratus non si risparmiano! Bene Di Liddo e Burdisso tra gli azzurri : Non sono certo venuti a Roma in gita i grandi campioni del Nuoto mondiale che impreziosiscono la edizione 2018 del Trofeo Settecolli, scattato questa mattina con le prime Batterie che fanno da prologo alla scenografica sessione serale, spostata alle 19, all’ora del tramonto che al Foro Italico è sempre uno spettacolo. Lo spettacolo lo hanno dato loro questa mattina, i vari Peaty, Sjostroem, Fratus, Blume, Le Clos: i campioni che tutti ...

Nuoto - Settecolli 2018 : programma - orari e tv di venerdì 29 giugno. Tutti gli italiani in gara : La 55esima edizone del Trofeo Settecolli di Nuoto prenderà il via quest’oggi. I nuotatori di tutto il mondo si esibiranno nella vasca più bella del panorama natatorio, quella del Foro Italico a Roma. Uno spettacolo che, come al solito, attirerà la curiosità degli appassionati, dando modo di assistere a gare di alti contenuti tecnici ed agonistici. Squadra italiana presente numerosa e tra gli atleti di spicco non mancheranno Federica ...

Nuoto - Settecolli 2018. L’antipasto di Glasgow è servito al Foro Italico con qualche “chicca” da resto del mondo : Scrivi Settecolli e leggi Glasgow: è un piccolo Europeo quello che si disputerà a Roma da domani a domenica, con tante stelle del firmamento natatorio del Vecchio Continente con l’aggiunta di qualche “chicca” anche fuori dall’Europa come la nazionale brasiliana o un campione assoluto come Chad Le Clos che ha scelto l’Italia come base permanente. Le due star assolute, però, rispondono al nome di Sarah Sjostroem e Adam Peaty, due campioni capaci ...