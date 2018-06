Nuoto | Quadarella | ' Voglio l' Europeo | ma non lo dico'

Nuoto - Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella scaldano i motori a Tarragona. Che coppia di fondisti a Glasgow! : La piscina di Tarragona (Spagna) ha chiuso i battenti per gli “Squali” della vasca. Come da pronostico, l’Italia ha fatto razzia di medaglie e si è imposta con 22 ori, 13 argenti e 8 bronzi, facendo meglio rispetto a Mersin (Turchia) nel numero di successi. Un vero e proprio dominio che conferma la tradizione del Bel Paese “acquatico” nei Giochi del Mediterraneo. Tuttavia, in una manifestazione come questa, in cui ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : pioggia d’ORO a Tarragona per gli Azzurri! Paltrinieri - Panziera e Quadarella superbi : Terza ed ultima giornata di finali nel Nuoto, presso il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna), valida per l’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. SUPER GREG – Gregorio Paltrinieri vince d’autorità nei 400 stile libero, stabilendo un tempo sensazionale per lui: 3’46?29. Una distribuzione dello ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : super Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella nei 400 stile libero! ORO e primati personali abbattuti! : Signore e signori è valanga di medaglie (21 ori complessivi) al Campclar Aquatic Center di Tarragona (Spagna), sede delle gare del Nuoto dell’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo. Le firme, poi, sono d’autore: Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella. I 400 stile libero non sono la sua gara? No, Greg non è d’accordo. Il carpigiano vince d’autorità nelle otto vasche, stabilendo un tempo sensazionale per lui: ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : batterie ultima giornata. Quadarella e Paltrinieri vogliono concedere il bis : Terza ed ultima giornata di batterie nel Nuoto, presso il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna), valida per l’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. Nei 50 stile libero maschili Luca Dotto (22″58) ed Andrea Vergani (22″51) centrano la qualificazione alla finale con il sesto e quarto tempo nella ...

Nuoto - Simona Quadarella : “Molto contenta del tempo fatto. Prendere l’eredità di Federica Pellegrini? Difficile paragonarsi a lei” : Da Tarragona con furore. Potrebbe essere il titolo di un film ma non lo è parlando della prestazione di Simona Quadarella, vincitrice dell’oro negli 800 stile libero femminili ai Giochi del Mediterraneo 2018. Una prestazione di ottimo livello della 19enne romana, allenata da Christian Minotti, che ha saputo prevalere contro una campionessa di fama internazionale come la spagnola Mireia Belmonte, grande esperta di questa distanza. Ieri ...

Giochi del Mediterraneo – Boom di medaglie azzurre nel Nuoto : Quadarella da sogno : Dominio Italnuoto ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018: 12 medaglie per gli azzurri, Quadarella non delude L’Italnuoto fa incetta di medaglie ai Giochi del Mediterraneo. La prima giornata di gare al Campclar Aquatic Centre di Tarragona si è chiusa con un bilancio di 8 ori, 3 argenti e un bronzo per la squadra azzurra. Non ha deluso le attese Simona Quadarella negli 800 stile libero femminili che hanno aperto il programma delle ...

Giochi del Mediterraneo – Nuoto - primo oro per l’Italia : Simona Quadarella vince gli 800 sl femminili : Nella gara che ha aperto il programma del Nuoto ai Giochi del Mediterraneo, Simona Quadarella vince l’oro negli 800 sl Arriva il primo oro per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo a Tarragona. A conquistarlo è stata l’azzurra Simona Quadarella negli 800 stile libero, la gara che ha aperto il programma delle finali di Nuoto. La 19enne romana (Circolo Canottieri Aniene e Fiamme Rosse) si è imposta con il tempo di ...