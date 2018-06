Nuoro Rapine a anziani | droga | traffico d’armi Arresti

romadailynews

(Di venerdì 29 giugno 2018)d’armi.– La Polizia di Stato diha sgominato un pericoloso gruppo criminale, composto da cittadini italiani dimoranti nel nuorese, dedito alla commissione diad, spaccio di sostanze stupefacenti edi armi. Le misure sono state eseguite dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di, in collaborazione con quella di Sassari e del Commissariato di P.S. di Olbia. Dalle attività di intercettazione tecnica e dai numerosi servizi di osservazione e pedinamento tradizionale è emerso che gli arrestati erano pronti a perpetrarenei confronti di ignare vittime, per lo più anziane, approfittando della loro minore capacità difensiva. Tali attività illecite sono state scongiurate in tempo grazie all’intervento odierno dei poliziotti. E’ stato possibile ricostruire le modalità ...