Notte dei desideri | a Gattinara torna il party benefico

La Notte di Andrea Bocelli a Verona - l’evento benefico in Arena a settembre : prezzi dei biglietti in prevendita : L'8 settembre alle ore 20:30 ci sarà La notte di Andrea Bocelli a Verona: i biglietti sono disponibili su Vivaticket.it a partire da 105,4 euro (gradinata non numerata), 159 euro (poltroncina numerata), 212 euro (poltrona di tribuna), 318 euro (poltrona rossa), 371 euro (poltronissima blu), 530 euro (poltronissima blu centrale). Grazie all'acquisto del Platinum VIP Experiece (da 424 euro a 954 euro in base alla posizione nell'Arena e ai ...

La sciopero dei benzinai che sarebbe dovuto iniziare a mezzaNotte a è stato revocato : Lo sciopero di 24 ore dei benzinai che avrebbe dovuto iniziare questa notte e proseguire per tutto il 26 giugno è stato revocato. La decisione è stata presa dopo l’annuncio da parte del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi The post La sciopero dei benzinai che sarebbe dovuto iniziare a mezzanotte a è stato revocato appeared first on Il Post.

Deruta " La Notte dei bambini trasforma il centro storico in una favola. Record di presenze - bambini e genitori soddisfatti " Toniccini "... : Trampolieri, mangiafuoco, spettacoli di magia, musica e Teatro Kamishibai hanno animato il centro storico di Deruta che a luci soffuse, accompagnate dall'amica luna, è stato lo scenario ideale per "...

Brisighella Romantica. Notte d'amore per la manifestazione nazionale dei Borghi più belli d'Italia : ... suoni e atmosfere lente che accoglieranno i visitatori con le prelibatezze degli ottimi ristoratori locali in versione en plain air nel borgo storico, tra piccoli concerti, spettacoli e scenografie ...

Notte romantica dei Borghi : La serata sarà animata, tra gli altri, anche dal Gruppo Folkloristico Sicilia Bedda, il duo Sciupe´ e Dario Vallone, Zagara n´Ciuri, il duo Emanuela Fai e Gianni Evola e gli spettacoli di giocoleria ...

10 agosto 2018 - San Lorenzo : ecco i modi più insoliti per aspettare le stelle cadenti nella magica Notte dei desideri : Come trascorrere la notte di San Lorenzo? Aspettando le stelle cadenti si gusta un pic-nic, si ascolta un concerto jazz immersi in una piscina termale, ci si rilassa con un massaggio open air, ci si addormenta in un letto sul prato, si gusta una cena romantica in un antico castello o si scruta la volta celeste dall’osservatorio. Un letto sotto le stelle in Umbria Alberi secolari come pareti, un cielo di stelle come soffitto e il silenzio della ...

Anche Francesco Renga e Max Pezzali a La Notte dei gemelli a Bagnolo Mella : info biglietti in prevendita : Anche Francesco Renga e Max Pezzali a La notte dei gemelli a Bagnolo Mella. I due artisti compaiono tra gli ospiti dell'evento dedicato a Giuseppe e Giampietro Cazzago, in programma in Piazza della Resistenza nella serata del 21 giugno. Tanti i nomi della musica italiana che si stringeranno alla mamma Wanda Vignoni per un ricordo speciale dei due fratelli, che hanno lasciato questo mondo troppo presto ma che hanno comunque lasciato il loro ...

Ora o mai più - diretta seconda puntata : Jalisse - La Notte dei Pensieri : [live_placement] Ora o mai più, anticipazioni seconda puntata Ora o mai più torna nel prime time del venerdì sera di Rai 1 con la sua seconda puntata, in onda stasera, 15 giugno: Amadeus conduce la seconda sfida che seguiremo live su TvBlog a partire dalle 21.25.prosegui la letturaOra o mai più, diretta seconda puntata: Jalisse, La Notte dei Pensieri pubblicato su TVBlog.it 15 giugno 2018 22:45.

Appuntamento con la Notte bianca dei bambini - spettacoli di danza e concerti : 'Lab Communications' di Concetta Renna, torna a riproporre una serata all'insegna dell'allegria e del divertimento ad Ostuni con numerosi artisti e spettacoli che faranno entusiasmare i più piccoli. ...

Dramma nella Notte dei fuochi del Sacro Cuore : ragazzo di 15 anni precipita e muore : Un ragazzo altoatesino ha perso la vita durante la notte dei tradizionali fuochi del Sacro Cuore in Alto Adige. Il giovane aveva partecipato con un gruppo di amici all'accensione di un rogo sul Crono del Roen, sul confine tra il Trentino e l'Alto Adige. Di notte, durante la discesa a valle, con ogni probabilità è scivolato e finito in un burrone.Continua a leggere

Aquarius - resta in mezzo al mare la nave dei migranti : “Acqua e cibo per 48 ore”. Altri 800 salvati nella Notte : Altri 800 migranti sono stati salvati nella notte di domenica al largo della Libia, mentre rimane ferma a 27 miglia nautiche da Malta e 35 dall’Italia la Aquarius con a bordo le 629 persone salvate da Sos Mediterranée. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ieri ha sfidato La Valletta annunciando la chiusura dei porti della Penisola alle imbarcazioni di soccorso, ha annunciato che il divieto di attracco vale anche per la Sea Watch 3, ...