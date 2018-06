Nomadi | estesa la ' zona rossa' contro i bivacchi

ilgiornaledivicenza

: Nomadi, prorogata ed estesa l’area dell’ordinanza che vieta lo stazionamento Ora comprende anche in parte Riviera B… - TViweb : Nomadi, prorogata ed estesa l’area dell’ordinanza che vieta lo stazionamento Ora comprende anche in parte Riviera B… - Vicenza_Today : Ecco le novità -

(Di venerdì 29 giugno 2018) A sud della linea ferroviaria, tra il fiume Retrone, via Colombaretta, via della Siderurgia, via della Chimica, via della Scienza fino a viale degli Scaligeri. Viale Sant'Agostino fino al confine ...