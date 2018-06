Nokia 3 1 è disponibile all’acquisto in Italia in versione 2 16 GB

Android P Developer Preview 3 disponibile per il Nokia 7 Plus : La terza Developer Preview di Android P, nota anche come Beta 2, è stata rilasciata per i Pixel all'inizio di questo mese ed ora è sbarcata sul Nokia 7 Plus L'articolo Android P Developer Preview 3 disponibile per il Nokia 7 Plus proviene da TuttoAndroid.

Nokia 6.1 nella variante con 4 GB di RAM è disponibile in Europa : Nokia 6.1 è ora disponibile all'acquisto in Europa anche nella variante con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Nello specifico, è la Germania il mercato in cui il modello in questione risulta in vendita in questo momento. Non ci resta che aspettare per scoprire se e quando Nokia deciderà di commercializzarlo anche in Italia.

Nokia 8110 : disponibile in Italia il preordine del "banana phone" : Indietro 4 giugno 2018 2018-06-04T13:33:50+00:00 ROMA – Il banana phone sta per tornare in Italia.Sono aperti i preordini del nuovo Nokia 8110, la versione restaurata dell'iconico telefono del 1996. Il ritorno del "banana phone" Il nuovo Nokia 8110 4G, versione aggiornata dell'iconico slider utilizzato anche nel film Matrix, utilizzerà KaiOS piuttosto che Android.

Nokia 8110 4G in preordine su Amazon - disponibile a partire dal 4 luglio : Nokia 8110 4G rappresenta il secondo capitolo dell'operazione nostalgia lanciata lo scorso anno da HMD Global con la nuova versione del mitico 3310: il "banana phone" è stato annunciato ufficialmente durante l'ultima edizione del Mobile World Congress di Barcellona ed ora è finalmente in preordine su Amazon, con disponibilità prevista a partire dal prossimo 4 luglio

Nokia Camera con Pro Mode : è già disponibile il primo porting per altri device : Nokia 8 ha appena ricevuto un importante aggiornamento per la fotoCamera con la nuova app Nokia Camera con Pro Mode e l'app è già stata resa disponibile anche per device non Nokia: è arrivato il primo porting non ufficiale dell'applicazione. Requisito necessario è che il device supporti le Camera2 API di Livello 3.