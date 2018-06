Noemi | «Sì | è ora»

vanityfair

(Di venerdì 29 giugno 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 26 di Vanity Fair, in edicola dal 27 giugno al 3 luglio. Sul terrazzo di casa di– «fieramente a Roma sud, dieci minuti di macchina dal mare» – il vento porta un leggero profumo di salsedine, lo mischia a quello dei pini marittimi, e questo – insieme alle grandi ciliegie rosse che riempiono la fruttiera al centro della tavola – è tra i motivi per cui con il bassista-fidanzato-presto marito Gabriele ha lasciato Londra (dove tra un Festival di Sanremo e l’altro i due hanno vissuto dal 2012 al 2016) per tornare in Italia. Qui, il prossimo 20 luglio, dopo 10 anni d’amore, si diranno sì in un «matrimonio pastello, come i quadri di Renoir al Museo d’Orsay». Come si sente? «In ritardo su tutto: e a 36 anni così vecchia per essere una sposa. Sono ancora in ballo con le partecipazioni. A marzo mio cognato mi guarda: Veronica, non hai ancora ...