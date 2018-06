Nissan illumina la Johan Cruijff Arena con la mobilità elettrica

La Johan Cruijff Arena illuminata con la mobilità elettrica di Nissan : Al via il più grande sistema di accumulo di energia d’Europa in un edificio commerciale alimentato da batterie provenienti da veicoli elettrici, sia di seconda vita che nuove, inaugurato alla presenza di Udo Kock, Assessore all’Economia e alle Finanze di Amsterdam Il progetto innovativo deriva dalla collaborazione tra Nissan, Eaton, BAM, The Mobility House e Johan Cruijff Arena, con il sostegno dei fondi Amsterdam Climate and Energy Fund ...