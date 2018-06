Nintendo Switch Summer Tour | la console fa tappa nei parchi divertimento d' Italia

YS VIII : LACRIMOSA OF DANA disponibile da oggi su Nintendo Switch : NIS America è felice di annunciare che Ys VIII: LACRIMOSA of DANA è ora disponibile su Nintendo Switch in versione fisica e digitale! Il gioco ha tutti i contenuti dell’edizione PS4 pubblicata in passato, oltre ai 18 DLC della versione PS Vita e PS4. YS VIII: LACRIMOSA OF DANA arriva su Nintendo Switch Ys ritorna con una nuova avventura per la prima volta dal 2009! Adol si risveglia su un’isola maledetta. ...

Carnival Games arriva a novembre su Nintendo Switch : 2K annuncia oggi Carnival Games, il nuovo arrivato del franchise che ha venduto oltre 9,5 milioni di copie nel mondo, disponibile per Nintendo Switch a partire dal 6 novembre 2018. Carnival Games è divertimento assicurato per tutta la famiglia e puoi giocarci da solo o con un massimo di quattro amici contemporaneamente. Il titolo presenta 20 mini-giochi che possono essere giocati a casa o in modalità portatile.Come una vera e propria fiera di ...

Pirateria su Nintendo Switch? Potrebbe bloccare per sempre la console : Se avete intenzione di craccare la vostra console Nintendo Switch per giocare a tutti i titoli della grande N in versione pirata è meglio che prima ci pensiate molto bene. Il motivo? Il rischio di trasformare Nintendo Switch in una console del tutto inutilizzabile, praticamente in un costoso fermacarte. Oltre ovviamente al fatto che console e giochi pirata non sono ammessi dalla nostra legge. Recentemente è stato lanciato lo strumento SX OS, ...

Carnival Games arriva su Nintendo Switch : 2K annuncia Carnival Games, il nuovo arrivato del franchise che ha venduto oltre 9,5 milioni di copie nel mondo, disponibile per Nintendo Switch a partire dal 6 Novembre 2018. Carnival Games annunciato per Nintendo Switch Venite, venite tutti! Che siate a casa o in giro, potrete divertirvi con i 20 mini-giochi di Carnival Games su Nintendo Switch! Carnival Games è divertimento assicurato per tutta la famiglia e puoi giocarci da solo o ...

Mario Tennis Aces : è l'ora dello sport su Nintendo Switch : Su Nintendo Switch, Mario Tennis Aces porta alcune sostanziali novità perché riesce a integrare l'anima dello sport con quella dei beat'em up, da cui preleva alcune caratteristiche fondamentali: la ...

Mario Tennis Aces : è l’ora dello sport su Nintendo Switch : Mario Tennis Aces arriva su Nintendo Switch: la saga che vede l"idraulico italiano impegnato sui campi da Tennis, giunge alla sua nona release dall"uscita nel 1995 per il Virtual Boy.Il titolo per la sfortunata console 3D di Nintendo era una simulazione abbastanza realistica dell"omonimo sport, e rimane ad oggi anche l"unica: dall"episodio seguente datato 2000 su Nintendo 64 infatti, la software house Camelot (produttrice di capolavori come ...

MotoGP 18 sbarca oggi su Nintendo Switch : Per la prima volta in assoluto, tutti i fan della MotoGP avranno la possibilità di giocare al videogame dedicato ovunque siano e quando vogliono: Milestone annuncia che il suo iconico MotoGP 18, già disponibile dal 7 giugno su PlayStation 4, Xbox One e STEAM, è ora disponibile anche su Nintendo Switch in edizione fisica e digitale.I giocatori che acquisteranno MotoGP 18 su Nintendo Switch avranno accesso a:Giocherete MotoGP 18 su Nintendo ...

MotoGP 18 disponibile da oggi su Nintendo Switch : Per la prima volta in assoluto, tutti i fan di MotoGP avranno la possibilità di giocare al videogame di MotoGP ovunque siano e quando vogliono: Milestone è fiera di annunciare che il suo iconico MotoGP 18, già disponibile dal 7 Giugno su PlayStation 4, Xbox One e STEAM , è ora disponibile anche su Nintendo Switch in edizione fisica e digitale. MotoGP 18 corre da oggi su Switch I giocatori che acquisteranno ...

Il premiatissimo The Lion’s Song è in arrivo su Nintendo Switch il 10 luglio : Lo sviluppatore austriaco Mipumi Games ha annunciato che la serie narrativa di avventura The Lion’s Song sarà disponibile in data 10 luglio 2018 su Nintendo Switch, nel Nintendo eShop al prezzo € 9,99. The Lion’s Song arriva su Nintendo Switch Ambientato in Austria agli inizi del 20° secolo, The Lion’s Song è una serie di quattro storie “point & clic” ...

de Blob : il coloratissimo puzzle game è ora disponibile su Nintendo Switch : de Blob è disponibile da oggi su Nintendo Switch! La malefica I.N.K.T. Corporation ha dichiarato che ‘Il colore è un crimine!’ e ha privato Chroma City di tutta la sua bellezza. La corsa per salvare Chroma City ha inizio e solo de Blob può salvare il mondo da un futuro in bianco e nero, grazie alla sua speciale abilità di colorare il mondo. de Blob arriva su Nintendo Switch de Blob è un ...

Capcom vuole portare i giochi della serie Monster Hunter su Switch - ma Monster Hunter World non arriverà sulla console di Nintendo : Come saprete Capcom ha reso disponibile da tempo un nuovo titolo della serie Monster Hunter per PS4 e Xbox One, Monster Hunter World, l'apprezzato gioco in programma per essere lanciato entro la fine dell'anno anche su PC. Capcom ha ricevuto molte domande su un potenziale porting per Switch del gioco e ora riceviamo il primo commento ufficiale su questo argomento, riportato da Gearnuke. In una recente assemblea degli azionisti, Capcom ha ...

Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch è ora compatibile con Nintendo Labo : Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch è ora compatibile con Nintendo Labo, la nuova linea di esperienze interattive basate sulla creazione, sul gioco e sulla scoperta. Afferrate il manubrio e lanciatevi verso la vittoria utilizzando il Toy-Con Moto del Nintendo Labo: Kit Assortito. Dopo aver installato un aggiornamento gratuito per Mario Kart 8 Deluxe, disponibile da oggi, sarà possibile selezionare la Moto come controller compatibile dal menu ...

Heroki arriva su Nintendo Switch : Rilasciato inizialmente in esclusiva iOS, Heroki sarà disponibile anche su Nintendo Switch a partire dal 20 Luglio, con la possibilità di prenotarlo già dal 30 Giugno con uno sconto del 30%. Heroki arriva su Nintendo Switch Il pacifico villaggio di Levantia è in pericolo, il Dr N Forchin e il suo complice Vapor hanno rubato l’Emerix, un potente amuleto. Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli su ...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sta per arrivare su Nintendo Switch : pubblicato il trailer di lancio : Il mese scorso abbiamo scoperto che la versione Switch di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sarebbe stata lanciata alla fine di giugno. Ora che la data dista pochissimi giorni, ecco che l'editore Activision e lo sviluppatore Toys of Bob hanno rilasciato un trailer nuovo di zecca per celebrare questa occasione.Come riporta Dualshockers, nonostante si tratti di un breve filamto, il trailer ci permette di dare uno sguardo a vari spezzoni di gameplay ...