Nintendo non dimentica il suo GameCube | depositati nuovi marchi legati alla console in

Capcom vuole portare i giochi della serie Monster Hunter su Switch - ma Monster Hunter World non arriverà sulla console di Nintendo : Come saprete Capcom ha reso disponibile da tempo un nuovo titolo della serie Monster Hunter per PS4 e Xbox One, Monster Hunter World, l'apprezzato gioco in programma per essere lanciato entro la fine dell'anno anche su PC. Capcom ha ricevuto molte domande su un potenziale porting per Switch del gioco e ora riceviamo il primo commento ufficiale su questo argomento, riportato da Gearnuke. In una recente assemblea degli azionisti, Capcom ha ...

Gli sviluppatori di Unravel Two spiegano perché il gioco non è arrivato su Nintendo Switch : arrivato come il seguito dell'amato originale Unravel, Unravel Two è stato rilasciato proprio nel bel mezzo della conferenza stampa EA Play 2018. Tuttavia, un dettaglio è piuttosto evidente e cioè il fatto che il gioco non sia arrivato su Nintendo Switch. Già, ma perché? Ora finalmente scopriamo le motivazioni dietro la mancata pubblicazione del titolo sull'ibrida. Parlando con GamesIndustry.biz, il produttore di Coldwood Interactive, Michael ...

Perché Netflix non è ancora disponibile su Nintendo Switch? Arriva la risposta di Reggie Fils-Aime : È piuttosto singolare il fatto che l'app di Netflix non sia ancora Arrivata su Nintendo Switch. Netflix distribuisce la sua app letteralmente su tutto ciò che può eseguirla, ed era disponibile anche su Wii U e PS Vita, quindi non si tratta di una decisione legata al successo di un hardware o qualcosa del genere.Allora Perché su Switch manca ancora un'app Netflix? Come ricorda Comicbook, al momento del lancio, Nintendo ha detto di volere che la ...

Perché Sony non consente il cross platform play con Xbox o Nintendo? Ecco la risposta dell'ex presidente di Sony Online Entertainment John Smedley : C'è una ragione molto buona, anche se ovvia, per cui Sony non consente il gioco multipiattaforma con Xbox o Nintendo.Come riporta VG247.com, John Smedley, ex presidente di Sony Online Entertainment - attualmente in Daybreak Games - ha affrontato la questione del disinteresse di Sony nel consentire il gioco multipiattaforma tra playStation e Xbox One o Nintendo Switch.Secondo Smedley, si è trattato solamente di soldi. "Quando ero alla Sony, la ...

Non solo Doom e Wolfenstein per Panic Button : a luglio sarà annunciato un altro porting per Nintendo Switch : Non solo Doom e l'imminente Wolfenstein per Panic Button, lo studio responsabile di importanti porting per Switch ha in programma interessanti novità che, però, saranno svelate a luglio.Nel frattempo, il direttore dello sviluppo e co-proprietario dello studio, Adam Creighton, afferma che il suo team ha trascorso quasi sei anni a lavorare con l'hardware di Switch, già dai tempi dello sviluppo iniziale della console."Lavoriamo sull'hardware da ...

Fortnite su Switch : per utilizzare la chat vocale non serve collegarsi all'app Nintendo : Nel corso del Direct trasmesso da Nintendo nell'ambito dell'E3 2018, Fortnite è stato finalmente annunciato per Nintendo Switch rendendosi subito disponibile a tutti i giocatori ansiosi di provare il Battle Royale di Epic Games sulla console ammiraglia Nintendo.Un membro di Epic, durante una trasmissione in diretta, ha presentato una feature inedita per questa versione su Switch. La chat vocale di Fortnite può infatti essere utilizzata sulla ...

Mistero GameStop : in lista 10 nuovi giochi Nintendo Switch non annunciati : GameStop ha messo in lista molti giochi per Nintendo Switch, PS4 e Xbox One che non sono stati ancora annunciati ufficialmente. A pochi giorni dall’inizio dell’E3 2018 i maggiori rivenditori internazionali hanno già iniziato ad aggiornare i propri database per inserire tutti i titoli che verranno svelati proprio a Los Angeles. nuovi giochi per Nintendo Switch Anche GameStop ha aggiornato il proprio database caricando già nel suo listino tante ...

Nintendo Switch : la versione senza dock non verrà lanciata all'infuori del Giappone : Pochi giorni fa abbiamo avuto modo di vedere come Nintendo abbia intenzione di commercializzare una versione della sua console ibrida priva di dock, per cui solo in formato "portatile", riporta Destructoid.Il formato senza dock dovrebbe costare circa 50 dollari in meno, e si tratta a tutti gli effetti di un'idea davvero interessante, tanto da avere le potenzialità di mettere il 3DS definitivamente fuori gioco.Ebbene, per quanto la proposta ...

Nintendo non ha piani per vendere il set Switch senza dock in occidente : Pochi giorni fa vi avevamo riportato la notizia che parlava di un nuovo set di Nintendo Switch pensato soprattutto per i nuclei famigliari, lo Switch 2nd Unit Set che, in sostanza, elimina dal prezzo la dock.Il particolare set è disponibile nel My Nintendo Store giapponese, ma i giocatori al di fuori del Giappone si sono chiesti se questa configurazione arriverà anche in altre regioni.Purtroppo, come riporta MyNintendonews, sembra che i ...

Resident Evil 7 arriva su Nintendo Switch in Giappone - ma non come pensate : Capcom ha annunciato che Resident Evil 7 arriverà su Nintendo Switch a partire dal 24 maggio 2018. Secondo il trailer in calce, sarà possibile tramite un software sul Nintendo Shop che permetterà di giocare utilizzando il cloud. La versione Switch dell'ultimo capitolo della serie, inoltre, non includerà solo il gioco principale, ma anche i vari DLC aggiuntivi, e sarà eseguito da un servizio cloud dedicato. Se ciò dovesse essere confermato ...

Nintendo Switch Online : bene ma non benissimo - editoriale : Finalmente conosciamo i dettagli del servizio Online che Nintendo ha pensato per Switch, preannunciato già quando la console venne lanciata sul mercato lo scorso anno: 3,99 euro al mese per giocare Online, avere una selezione di giochi per NES e poter salvare i dati sul cloud. Tutto bene, insomma, e un prezzo decisamente interessante (c'è anche l'opzione di 7,99 euro per il trimestre e di 19,99 euro per l'anno intero), sicuramente molto ...

Nintendo Switch Online : non tutti i giochi supporteranno i salvataggi su cloud : Stamane Nintendo ha svelato tutto quanto c'è da sapere su Nintendo Switch Online, il nuovo servizio a pagamento per la console ibrida più famosa, riporta VG247.Ebbene come sappiamo la sottoscrizione sarà obbligatoria per poter accedere ai comparti multiplayer dei nostri giochi, in aggiunta verrà anche offerta la possibilità di salvare i nostri progressi di gioco sul cloud, e di tenerli lì al sicuro in caso di ogni evenienza come, per fare un ...

Nintendo conferma : non è previsto l'arrivo della Virtual Console su Switch : Sulla scia della notizia che il servizio di abbonamento online di Nintendo Switch includerà una libreria di giochi NES simile a Netflix, i fan si sono chiesti: la Virtual Console sta tornando? La risposta a questa domanda è no, secondo Nintendo."Al momento non ci sono piani per riunire i giochi classici sotto il "nome" della Virtual Console come è stato fatto su altri sistemi Nintendo", ha detto a Kotaku un portavoce di Nintendo.Ciò non ...

Secondo Tatsumi Kimishima l'obiettivo di Nintendo Switch non è quello di superare le vendite di Wii : Nintendo Switch potrebbe non raggiungere mai le vendite di Nintendo Wii, ma la grande N non sembra così preoccupata. Questo è quello che si evince dalle ultime dichiarazioni del presidente uscente Tatsumi Kimishima, riportate da Gamespot. Kimishima, ha affermato che Nintendo non sta necessariamente cercando di superare con Switch le vendite di Wii, quello che conta, invece, è che Nintendo sappia "adattarsi e rispondere ai cambiamenti del ...