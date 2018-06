NieR | Automata - Become as Gods Edition - recensione

E3 2018 : spunta il primo video gameplay di NieR : Automata su Xbox One : Nel corso dell'E3 2018, tra i numerosi annunci, è stata finalmente confermata la data di uscita della versione Xbox One di NieR: Automata. Non bisognerà attendere molto prima di mettere le mani sul gioco, infatti NieR: Automata approderà sull'ammiraglia di Microsoft tra pochi giorni, il 26 giugno, nell'edizione Become as God Edition.Nell'attesa, anche se poca, vi proponiamo il primo video di gameplay del gioco in versione Xbox One, riportato da ...

Nuovo traguardo per NieR Automata : vendute oltre 3 milioni di copie : Square Enix ha da poco comunicato che l'apprezzato action RPG di Platinum Games diretto da Yoko Taro, NieR Automata, ha piazzato, tra copie fisiche e digitali, oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo.Come segnala Gematsu, l'annuncio arriva quasi un anno e quattro mesi dopo il rilascio iniziale del gioco. A marzo, il titolo aveva registrato 2,5 milioni di unità vendute.NieR: Automata è stato lanciato per PlayStation 4 in Giappone il 23 ...

BlazBlue : Cross Tag Battle : il producer vorrebbe i personaggi di NieR : Automata nel suo gioco : BlazBlue: Cross Tag Battle potrebbe ricevere presto aggiornamenti in fatto di roster dei personaggi, infatti come riporta Destructoid il produttore del gioco, Toshimichi Mori, ha lasciato intendere che nuovi DLC giungeranno per il gioco.Egli ha inoltre fatto sapere che vorrebbe vedere 2B e 9S nel picchiaduro di Arc System, in quanto fan di NieR.Per quanto riguarda i personaggi di RWBY Mori ha detto di voler aggiungere Penny e Adam: "Amo RWBY, ...

Yoko Taro - director di NieR : Automata - risponde in maNieRa esilarante alle polemiche su Battlefield V : In seguito al reveal della settimana scorsa, Battlefield V si trova nell'occhio del ciclone per un trailer che non è decisamente piaciuto alla community, e per alcune scelte aspramente criticate dai giocatori come quella di inserire nelle sequenze del video una donna soldato con un peculiare braccio bionico.L'ondata di polemiche deve aver lasciato estremamente sorpreso Yoko Taro, director di Nier: Automata, che su Twitter ha vinto il premio per ...

I risultati finanziari di Square Enix sono al di sopra delle aspettative grazie a NieR : Automata e Final Fantasy XIV : Square Enix, che a sorpresa ha annunciato una conferenza per l'E3 2018, ha da poco comunicato i propri risultati finanziari per l'anno fiscale che si è concluso il 31 marzo 2018.Come riporta Dualshockers, la compagnia ha registrato risultati al di sopra delle aspettative e, questo, è dovuto sopratutto a NieR: Automata e Final Fantasy XIV.NieR: Automata, disponibile già dall'anno fiscale precedente, ha continuato a vendere anche quest'anno ...

