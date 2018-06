New York | risultato positivo per Toll Brothers

A New York - forte ascesa per Freeport-Mcmoran : Effervescente Freeport-Mcmoran , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,66%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, ...

New York : Abercrombie & Fitch scende verso 24 - 68 dollari USA : Pressione sulla società americana dell'abbigliamento giovanile , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,38%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento ...

New York : senza freni Bed Bath & Beyond : Protagonista la catena retail americana , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,37%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dello S&...

La Calabria brilla al Summer Fancy Food di New York : ... il pesce, la pasta, il pane di segale, i dolci e le bibite.La testimonial d'eccezione Lidia Bastianich, Ambasciatrice della Calabria nel Mondo, gia' per ben tre volte nel territorio calabro alla ...

Da Londra a New York in un'ora con il jet supersonico : ... Kevin Bowcutt , si è detto entusiasta di questa nuova e interessante prospettiva: 'Siamo entusiasti del potenziale della tecnologia ipersonica che è in grado di connettere il mondo più velocemente ...

Summer Fancy Food 2018 : la Calabria patria della Dieta Mediterranea con 16 Aziende A New York : Dopo il grande successo al Summer Fancy Food di New York della scorsa edizione, la Regione Calabria torna al “Javits Center di New York City”, sede della fiera dedicata alle specialità alimentari e alle bevande più grande ed importante del Nord America ed attualmente ritenuta da molti addetti ai lavori la piú importante al mondo, rappresentata da ben 16 Aziende e confermandosi come Regione Italiana trendsetter. Un Summer Fancy Food molto ...

Under Armour scivola in fondo al mercato di New York : Aggressivo ribasso per Under Armour , che passa di mano in perdita del 3,48%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dello S&P-500 . Ciò significa ...

New York : preme sull'acceleratore Ryder System : Vigoroso rialzo per Ryder System , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,49%. Se si analizza l'andamento del titolo con lo S&P-500 su base settimanale, si scopre ...

New York : mette il turbo Newmont Mining : Grande giornata per Newmont Mining , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,01%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Newmont Mining mantiene forza ...

In evidenza Hess sul listino di New York : Prepotente rialzo per Hess , che mostra una salita bruciante del 3,55% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hess più ...

New York : in rally Wells Fargo : Brillante rialzo per Wells Fargo , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,33%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Wells ...

La rottura tra Sam Smith e Brandon Flynn confermata durante il concerto di New York : “È un brutto periodo” : Nel giorno in cui la stampa britannica ha rivelato la rottura tra Sam Smith e Brandon Flynn, il cantante inglese ha tenuto un concerto a New York durante il quale ha fatto una chiara allusione alla vicenda, confermando di fatto la fine della storia col giovane attore che era stata annunciata dalle colonne del The Sun. Le motivazioni dell'addio non sono chiare, nascoste dietro la più classica "incompatibilità caratteriale", aggravata dai ...

Panorama porta a New York il made in Italy di successo : Già l'introduzione di Biagio Calabrese , general manager dell'"hub" di Isp a New York è molto significativa: "Siamo orgogliosi", ha detto, "del buon lavoro che stiamo facendo qui per l'economia ...

Usa - polizia in sedi media a New York dopo sparatoria nel Maryland : Usa, polizia in sedi media a New York dopo sparatoria nel Maryland Usa, polizia in sedi media a New York dopo sparatoria nel Maryland Continua a leggere L'articolo Usa, polizia in sedi media a New York dopo sparatoria nel Maryland proviene da NewsGo.