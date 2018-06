New York | preme sull' acceleratore Ryder System

Under Armour scivola in fondo al mercato di New York : Aggressivo ribasso per Under Armour , che passa di mano in perdita del 3,48%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dello S&P-500 . Ciò significa ...

New York : mette il turbo Newmont Mining : Grande giornata per Newmont Mining , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,01%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Newmont Mining mantiene forza ...

In evidenza Hess sul listino di New York : Prepotente rialzo per Hess , che mostra una salita bruciante del 3,55% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hess più ...

New York : in rally Wells Fargo : Brillante rialzo per Wells Fargo , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,33%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Wells ...

La rottura tra Sam Smith e Brandon Flynn confermata durante il concerto di New York : “È un brutto periodo” : Nel giorno in cui la stampa britannica ha rivelato la rottura tra Sam Smith e Brandon Flynn, il cantante inglese ha tenuto un concerto a New York durante il quale ha fatto una chiara allusione alla vicenda, confermando di fatto la fine della storia col giovane attore che era stata annunciata dalle colonne del The Sun. Le motivazioni dell'addio non sono chiare, nascoste dietro la più classica "incompatibilità caratteriale", aggravata dai ...

Panorama porta a New York il made in Italy di successo : Già l'introduzione di Biagio Calabrese , general manager dell'"hub" di Isp a New York è molto significativa: "Siamo orgogliosi", ha detto, "del buon lavoro che stiamo facendo qui per l'economia ...

Usa - polizia in sedi media a New York dopo sparatoria nel Maryland : Usa, polizia in sedi media a New York dopo sparatoria nel Maryland Usa, polizia in sedi media a New York dopo sparatoria nel Maryland Continua a leggere L'articolo Usa, polizia in sedi media a New York dopo sparatoria nel Maryland proviene da NewsGo.

New York : su di giri Mallinckrodt : Prepotente rialzo per Mallinckrodt , che mostra una salita bruciante del 3,78% sui valori precedenti. L'andamento di Mallinckrodt nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza ...

New York : in bella mostra Nordstrom : Prepotente rialzo per il retailer del lusso statunitense , che mostra una salita bruciante del 2,10% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...

New York : rally per Under Armour : Vigoroso rialzo per Under Armour , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,69%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore ...

Sui livelli della vigilia la Borsa di New York : Si muove in chiaro scuro la Borsa di Wall Street con i titoli tech e finanziari che parzialmente compensano l'effetto zavorra sulle società farmaceutiche in scia all'ingresso di Amazon nel settore. ...

New York : acquisti a mani basse su Scana : Grande giornata per Scana , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,06%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Scana evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dello ...

Estee Lauder : giornata nera in Borsa a New York : Affonda sul mercato la società leader nei trattamenti anti-age , che soffre con un calo del 2,09%. Lo scenario su base settimanale di Estee Lauder rileva un allentamento della curva rispetto alla ...

Crolla a New York Chipotle Mex Grill : Retrocede molto Chipotle Mex Grill , che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,15%. La tendenza ad una settimana di Chipotle Mex Grill è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . ...