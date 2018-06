Netflix ordina I Figli della Mezzanotte dal romanzo di Rushdie

Lucifer è salvo - Netflix ordina la quarta stagione della serie cancellata da FOX : Il signore degli inferi è salvo. Senza alcuna implicazione mistico-religiosa, Netflix ha ordinato la quarta stagione di Lucifer, superando al fotofinish Amazon che sembrava molto interessata, visto quanto aveva dichiarato nei giorni scorsi la presidente degli Amazon Studios Jennifer Salke. Proprio quando stavano per scadere le opzioni sui contratti degli attori, che avrebbero reso quindi quasi impossibile un salvataggio, Netflix ha ...

Dolly Parton - Netflix ordina una serie antologica basata sulle sue canzoni : Le canzoni di Dolly Parton prenderanno presto vita, forma e colore andando oltre la musica, diventando storie da raccontare.Netflix ha ordinato una serie tv di tipo antologico in 8 episodi ciascuno basato su una canzone di Dolly Parton. Un progetto simile era stato realizzato tre anni fa da NBC che aveva prodotto e mandato in onda il film tv Coat of Many Colors visto da oltre 16 milioni di spettatori, sempre basato su una canzone di Dolly ...

Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight : Netflix ordina la serie : Del Toro e la piattaforma di streaming collaborano ormai da anni in occasione della serie animata Trollhunters . Home News Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight:...

Netflix ordina 10 After Midnight - la serie horror di Guillermo del Toro : Netflix ha fatto il colpaccio ed ha deciso di inserire nel suo catalogo 10 After Midnight, la serie antologica horror firmata dal genio di Guillermo del Toro. Messa da parte Trollhunter con cui ha vinto un Emmy, il regista ha deciso di aumentare la sua collaborazione con il colosso dello streaming e puntare tutto sul suo nuovo live action. Netflix ha deciso infatti di ordinare il primo contenuto antologico del genere horror. Guillermo del Toro ...