Nel giorno meno adatto l' Inps ci avverte | con meno migranti può saltare il sistema

Giugliano - insulto omofobo di fronte al municipio Nel giorno di un’unione civile. Gli sposi : “Indifferenti - restiamo qui” : “Auguri ricchioni“. È questa la scritta omofoba, corredata da una svastica, che è apparsa stamattina sulla piazza del municipio di Giugliano, popoloso comune della città metropolitana di Napoli. Lì di fronte si celebrava, per la quattordicesima volta, un’unione civile, quella tra Salvatore D’Agostino, un attivista politico molto noto in zona, e Francesco Bonetti. La scritta ha accolto i due proprio mentre entravano in Comune per ...

Blackout Nella notte al Cardarelli : al buio il più grande ospedale del Mezzogiorno : Blackout all'ospedale Cardarelli, dove è stata registrata una notte di disagi ed emergenze da fronteggiare, a causa della mancanza di corrente elettrica in tutta la struttura. L'interruzione dell'...

L'affare Lanzalone fa scattare le consultazioni di Grillo Nel giorno in cui escono le prime dichiarazioni di Parnasi : Beppe Grillo a Roma non lo si vedeva da un po'. Non ci sono spettacoli in programma eppure è nella Capitale da mercoledì e si fermerà ancora. È come se fosse arrivato qui in soccorso del Movimento 5 Stelle e di chi, come Virginia Raggi e Alfonso Bonafede, in questi giorni è stato più esposto ai riflettori e non sempre è riuscito a districarsi bene sul palcoscenico politico-mediatico. È ...

Astaldi in rally Nel giorno dell'Assemblea : Astaldi si muove sugli scudi a Piazza Affari . Il titolo avanza del 4,83%, mentre potrebbe ricevere a breve una proposta per il Terzo Ponte sul Bosforo. L'indiscrezione è riportata da Il Messaggero ...

Commesso di una pizzeria uccide il titolare Nel primo giorno di lavoro : Andrew Ilie, 22 anni, è stato condannato all'ergastolo in relazione all'omicidio del titolare della pizzeria per cui lavorava.Continua a leggere

Nel Mezzogiorno una persona su dieci vive in povertà assoluta : Nel Mezzogiorno vive in povertà assoluta un individuo su dieci. L’incidenza stimata dall’Istat, nel Sud Italia, è infatti salita dal 8,5% nel 2016 al 10,3% nel 2017, per le famiglie. E, per gli individui, dal 9,8% all’11,4%. ...

Migranti - ToniNelli : "Con Salvini ci sentiamo ogni giorno - lui aggiorna me e io lui" : Sui Migranti la linea del governo è condivisa. Lo afferma il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli. Rispondendo ad una domanda su Radio 1, se avesse una posizione diversa dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, Toninelli ha detto: "Assolutamente no". "Ci sentiamo tutti i santi giorni - ha aggiunto - lui aggiorna me e io lui". "La battaglia - ha spiegato - è scindere il salvataggio dalla ...

Sfide e opportunità Nella società connessa. All'InternetDay 2018 ospiti Luigi Di Maio - Roberto Fico e Giulia Bongiorno : Lavoro e ripresa economica, innovazione e sharing economy, informazione e disinformazione, privacy e cybersecurity, rete e intelligenza artificiale, scuola e PA: l'#Internetday 2018 racconta Sfide, opportunità e pericoli di una società sempre più connessa.Per affrontarli Agi – Agenzia Italia riunisce martedì 26 giugno, dalle ore 8.30 alle 13 nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, i principali ...

Turchia - 'insulti a Erdogan sui social' : diversi arresti Nel giorno del voto : Dalla sua elezione a presidente nell'agosto 2014, centinaia di persone sono state processate per insulti a Erdogan, tra cui giornalisti, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo e molti ...

Maltempo - Italia divisa a metà Nel giorno del Solstizio d’Estate : sole e caldo al Nord - bombe d’acqua in Sicilia [DATI] : 1/4 ...

ToniNelli no Tav e la legge “stop Soros”. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA Giuseppe Conte si oppone alla proposta di Horst Seehofer, il ministro dell’Interno tedesco e leader della Csu che chiede di rimandare i richiedenti asilo nei paesi in cui hanno presentato inizialmente domanda. Parlando col presidente del Consiglio Ue Donald Tusk, il premier afferma che