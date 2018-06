Nba | Towns | ' Divento il migliore coi consigli di Garnett e Horford'

Basket Nba - Towns a Milano : ''L'Italia mi piace - che talento la Zandalasini'' : Basta dire questo nome in giro per il mondo e sei riconosciuto. Noi giocatori NBA siamo fortunati. Ed è bello poter condividere questo onore con i tifosi che sto incontrando in Italia'. Qual è l'...

Nba Crossover - Karl-Anthony Towns ospite a Milano : Karl-Anthony Towns sarà a Milano per l’evento NBA Crossover, come sempre l’Italia è in prima fila nella “connection” con l’NBA NBA Crossover, la mostra dedicata alla ”convergenza” fra NBA e cultura popolare, sarà gratis e aperta al pubblico dal 29 giugno al primo luglio a Milano in Zona Tortona e conterà sulla presenza del centro dei Minnesota Timberwolves e All-Star NBA Karl-Anthony Towns. Towns è stato ...

Nba – Karl-Anthony Towns con la maglia dei Suns? Il post di Devin Booker manda in tilt i fan [FOTO] : Devin Booker posta su Instagram una foto di Karl-Anthony Towns con la maglia dei Phoenix Suns e i fan impazziscono Dopo l’eliminazione al primo turno dei Playoff NBA per mano dei Rockets, qualcuno ha puntato il dito contro Karl-Anthony Towns. Nonostante i 21 punti e 12 rimbalzi di media in regular season infatti, KAT non è riuscito a ripetersi nei Playoff. Come se non bastasse, una foto che in queste ore è diventata virale sui social sta ...