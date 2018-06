NBA | la “lunga estate caldissima” che cambierà faccia alla lega | nuovi super-team per

sportfair

: @DBoltri @Marcello742 Ahahahahaahahaha ???????????????? A parte gli scherzi non appassiona neanche me, preferisco di gran lunga l’#NBA ?? - Viciupacciu : @DBoltri @Marcello742 Ahahahahaahahaha ???????????????? A parte gli scherzi non appassiona neanche me, preferisco di gran lunga l’#NBA ?? - kcrossover2012 : @AntonioMatticol @BillSimmons oppure, visto che l'ho finito giusto ieri sera, il capolavoro di @SheaSerrano (che pe… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) La free agency NBA avrà inizio durante la prossima settimana, le trattative però stanno già prendendo quota, entusiasmando gli appassionati di basket e di mercato L’1 luglio è alle porte, la data nella quale inizierà ufficialmente la free agency NBA, è oramai davvero vicina. Quella che ci attende è un’davvero caldissima, ricca di capovolgimenti, rivoluzioni e, tesi a “minacciare” il domino degli Warriors negli ultimi anni. Il via ufficiale arriverà come detto l’1 luglio, ma già oggi c’è stato il primo enorme scossone: LeBron James ha fatto sapere ai Cleveland Cavs che non intende esercitare l’opzione per un altra stagione presente nel suo contratto. Sarà dunque free agent, scatenando le fantasie di diverse franchigie pronte ad accaparrarselo. C’è Philadelphia ad esempio che farebbe carte false per averlo, ma ...