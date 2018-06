NBA | James esce dal contratto con i Cavaliers

NBA - LeBron James sul mercato! Il fuoriclasse statunitense esce dal contratto con Cleveland : Dopo giorni di indiscrezioni arriva l’ufficialità: LeBron James rinuncia alla player option (l’opzione di rinnovo) con i Cleveland Cavaliers per la stagione 2018-19 dell’NBA (con uno stipendio da 35.6 milioni di dollari) e diventerà quindi free agent sul mercato estivo. La superstar statunitense è reduce dalla quindicesima stagione in NBA, in cui ha dimostrato ancora una volta tutta la sua classe, chiudendo al secondo posto nella graduatoria di ...

Mercato NBA - LeBron James ha contattato Kevin Durant per andare ai Lakers con lui? : La suggestione arriva da Stephen A. Smith Durante First Take e le sue parole hanno già ricevuto alcune smentite da parte di altri reporter. Il sentore però è che la fibrillazione in queste ultime ore ...

NBA - Kyrie Irving : 'James Harden MVP della gente - il giocatore più forte della Lega è LeBron' : La stagione disputata da LeBron James ha lasciato tutti a bocca aperta, anche quelli che negli ultimi 12 mesi sono diventati suoi rivali per scelta. Kyrie Irving, cresciuto sotto la protezione del n°...

Mercato NBA : i Lakers tornano all'assalto di Kawhi Leonard - la chiave per arrivare a LeBron James : Il primo assalto dei Lakers per aggiudicarsi Kawhi Leonard non è andato a buon fine. La scorsa settimana lo scambio di telefonate e massaggi con gli Spurs si è bruscamente interrotto prima che la ...

Chi è James Harden - il miglior giocatore della NBA : Una vittoria netta, limpida e indiscutibile per chi ha dimostrato di essere il miglior giocatore dell’anno non solo grazie a sostanziosi numeri personali, ma anche e soprattutto perché ha trascinato la propria squadra al miglior record NBA. Un successo voluto quanto agognato, perché dopo aver atteso due stagioni per le imprese degli altri – leggi il record delle triple stagionali strapazzo da Steph Curry due anni fa e le triple ...

Mercato NBA – Il futuro di LeBron James lo svela Snoop Dogg! Il rapper ha notato un dettaglio particolare [FOTO] : Snoop Dogg ha notato un particolare nell’abbigliamento di LeBron James che sarebbe ‘legato’ al suo futuro: le scarpe del ‘Re’ lo spingono verso Los Angeles Il 1° luglio inizierà ufficialmente la free agency e a tenere banco è la questione LeBron James. Il ‘Re’ è dato come sicuro partente dai Cleveland Cavaliers, dopo lo sweep alle Finals che ha messo nero su bianco l’impossibile di competere contro ...

Mercato NBA – Joel Embiid esce allo scoperto : “LeBron James vieni a Philadelphia - voglio il titolo!” : Joel Embiid prova a reclutare LeBron James: il centro dei Sixers esce allo scoperto e lancia un appello al numero 23 dei Cavs Il 1° luglio inizierà ufficialmente la free agency e a tenere banco è la questione LeBron James. Il ‘Re’ è dato come sicuro partente dai Cleveland Cavaliers, dopo lo sweep alle Finals che ha messo nero su bianco l’impossibile di competere contro gli Warriors restando in Ohio. Quale sarà dunque la ...

NBA - Harden vince il titolo Mvp battendo Lebron James : La guardia degli Houston Rockets James Harden ha vinto per la prima volta il titolo di miglior giocatore Nba , Mpv, most valuable player, , battendo la star dei Cleveland Lebron James , già quattro ...

