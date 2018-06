Naufragio in Libia | dispersi 100 migranti in mare Ultime notizie | Tripoli | Ong | “Italia

Migranti - ancora un Naufragio nel Mediterraneo : 100 dispersi al largo della Libia : Una barcone con a bordo 100 Migranti sarebbe naufragato al largo delle coste libiche: "Guardie costiere libiche: salvataggio di 14 rifugiati e timori per un naufragio di circa 100 al largo delle coste di Tripoli", ha annuciato su Twitter l'emittente Al Jazeera.Continua a leggere

Libia - in un Naufragio di migranti morta una mamma con la figlia neonata : Lucilla Garufi, volontaria di InterSos, ha reso noto che tra le vittime di un naufragio avvenuto la scorsa settimana al largo della Libia ci sono anche una madre con la figlia neonata .

Migranti : altro Naufragio Libia - 6 morti : ANSA, - IL CAIRO, 20 GIU - I corpi di sei Migranti sono stati recuperati sulle coste libiche all'altezza di Gianzur, una ventina di chilometri a ovest di Tripoli. Lo ha segnalato con un messaggio all'...

Migranti - Naufragio davanti alle coste della Libia : “115 salvati - 5 affogati” : Un gommone carico di Migranti è naufragato ieri davanti alle coste della Libia . La “guardia costiera” del Paese nordafricano ha salvato 115 persone, tra cui 2 bambini e 22 donne, mentre sono stati recuperati in mare 5 corpi senza vita, appartenenti a tre uomini e due donne. A riferirlo è un comunicato della Marina libica pubblicato su Facebook. Si tratta di Migranti provenienti tutti da Paesi africani, tranne quattro pachistani. Il ...

Naufragio al largo della Libia - 12 morti : Sono almeno 12 i cadaveri recuperati e 41 le persone tratte in salvo dopo che una nave americana è andata in soccorso dei migranti a bordo di un gommone che stava per fare Naufragio al largo della ...