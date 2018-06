Naufragio in Libia | 120 migranti dispersi | morti 3 bimbi Ultime notizie | “a bordo 20

Migranti - Naufragio in Libia : 3 bimbi morti - 100 i dispersi | : Una barca che trasportava un centinaio di persone è affondato a Est di Tripoli. Fra le vittime 30 donne e 70 uomini. I bambini che hanno perso la vita avevano tutti meno di un anno e mezzo. Sono 16 i ...

Naufragio IN LIBIA - 120 MIGRANTI DISPERSI/ Ultime notizie : 3 bimbi tra le vittime - Oim "1000 morti nel 2018" : LIBIA, NAUFRAGIO in mare aperto: 100 MIGRANTI in acque dopo barcone rovesciato. Allarme da Guardia Costiera di Tripoli: Ong, "l'Italia e l'Europa chiudono i porti"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 17:25:00 GMT)

Cento migranti dispersi dopo un Naufragio in Libia. Tra le vittime 3 bambini. Salvini : “Porti chiusi alle Ong anche per i rifornimenti” : Ci sono anche tre bambini fra le vittime del naufragio del gommone a est di Tripoli dove ci sono almeno 100 dispersi. Lo riferisce il sito Alwasat precisando che il gommone è affondato a sei chilometri dalla costa e i naufraghi messi in salvo sono 16. «Sono stati ripescati i corpi di tre bambini», scrive il sito riferendo che sul gommone c’erano qu...

Cento migranti dispersi in un Naufragio al largo della Libia : Sarebbero almeno 100 migranti dispersi nell'ultimo tragico naufragio avvenuto al largo della Libia oggi: il barcone su cui viaggiavano si è rovesciato a est di Tripoli secondo quanto comunicato dalla guardia costiera libica e rilanciato dai media arabi. Al Jazeera su Twitter spiega che 14 persone sono state salvate.BREAKING: At least 100 feared dead after boat sinks off Libya coast https://t.co/GUFZqVPfTo pic.twitter.com/jqSVz49nM7— Al ...

Macron : 'Niente centri in Francia' Italia chiude i porti alle Ong Libia : Naufragio - oltre 100 dispersi : Migranti, Macron gela l’Italia: "centri solo in Italia-Spagna, non in Francia" - Se e' vero che c'e' stata una svolta di principio sulla condivisione degli sbarchi dei migranti, accolto con... Segui su affarItaliani.it

